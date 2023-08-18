民進黨：高虹安上節目詭辯 藍白兩黨淪「護貪大聯盟」

民進黨發言人張志豪今天表示，民眾黨新竹市長高虹安涉貪被起訴，昨晚卻上政論節目洗白，創下責任政治的最壞示範，民眾黨主席柯文哲也全力護航，還放任高虹安上節目詭辯，一再瞎扯政治力介入司法，根本是「竹篙湊菜刀」，離譜至極。

張志豪指出，柯文哲自誇新政治，第一時間為了愛將全黨挺一人，可說是全面護貪，甚至國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜也串連護貪，藍白兩黨淪為「護貪大聯盟」。事實上，此案主要是去年國民黨林耕仁爆料揭露，全案因藍營自己人檢舉高虹安而起，藍白兩黨一再昧於事實瞎挺高虹安，自相矛盾、打臉自己，非常不堪。

張志豪說，藍白兩黨因高虹安淪護貪大聯盟，也放任黨內的貪腐橫生，朱立倫、侯友宜兩人對於宜蘭縣長林姿妙、雲林縣議長沈宗隆、前澎湖縣議長劉陳昭玲等涉貪收賄遭起訴的國民黨人持續迴避亳不作為，侯友宜面對愛將區長涉貪也是閃躲迴避。

張志豪表示，柯文哲則是縱容一堆貪腐愛將，包括競選辦公室主任陳亞麟在枋寮鄉長任內因涉貪遭起訴、負責黨務的中央委員兼台商事務委員會主委張凱鈞，曾在2018年參選台北市議員時，涉及謊報留學經費等案件，被桃園地檢署以詐欺、偽造文書罪起訴，甚至嘉義選哲之友會總會長王冠鈞被指控涉嫌架設賭博網站、暴力討債、恐嚇等黑歷史，還有黃珊珊為前台北市勞動局長陳信瑜護航，柯文哲市長任內更縱容市府官員及公務員涉貪達108人，對照柯文哲自己常說「貪汙來自縱容，長官不可能不知道」，寬以待己、嚴以待人，可見藍白兩黨嚴重雙重標準，實在諷刺。