快訊

中國大陸面臨雷曼時刻 北京當局的停損點會到哪裡？

不滿鄰居車停家門口 主播簡立喆折彎雨刷毀損起訴

馬祖官兵沒肉吃！岸巡隊中校侵吞64箱罐頭 士檢偵結起訴7人

民進黨：高虹安上節目詭辯 藍白兩黨淪「護貪大聯盟」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨：高虹安上節目詭辯，藍白兩黨淪「護貪大聯盟」。本報系資料照
民進黨：高虹安上節目詭辯，藍白兩黨淪「護貪大聯盟」。本報系資料照

民進黨發言人張志豪今天表示，民眾黨新竹市長高虹安涉貪被起訴，昨晚卻上政論節目洗白，創下責任政治的最壞示範，民眾黨主席柯文哲也全力護航，還放任高虹安上節目詭辯，一再瞎扯政治力介入司法，根本是「竹篙湊菜刀」，離譜至極。

張志豪指出，柯文哲自誇新政治，第一時間為了愛將全黨挺一人，可說是全面護貪，甚至國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜也串連護貪，藍白兩黨淪為「護貪大聯盟」。事實上，此案主要是去年國民黨林耕仁爆料揭露，全案因藍營自己人檢舉高虹安而起，藍白兩黨一再昧於事實瞎挺高虹安，自相矛盾、打臉自己，非常不堪。

張志豪說，藍白兩黨因高虹安淪護貪大聯盟，也放任黨內的貪腐橫生，朱立倫、侯友宜兩人對於宜蘭縣長林姿妙、雲林縣議長沈宗隆、前澎湖縣議長劉陳昭玲等涉貪收賄遭起訴的國民黨人持續迴避亳不作為，侯友宜面對愛將區長涉貪也是閃躲迴避。

張志豪表示，柯文哲則是縱容一堆貪腐愛將，包括競選辦公室主任陳亞麟在枋寮鄉長任內因涉貪遭起訴、負責黨務的中央委員兼台商事務委員會主委張凱鈞，曾在2018年參選台北市議員時，涉及謊報留學經費等案件，被桃園地檢署以詐欺、偽造文書罪起訴，甚至嘉義選哲之友會總會長王冠鈞被指控涉嫌架設賭博網站、暴力討債、恐嚇等黑歷史，還有黃珊珊為前台北市勞動局長陳信瑜護航，柯文哲市長任內更縱容市府官員及公務員涉貪達108人，對照柯文哲自己常說「貪汙來自縱容，長官不可能不知道」，寬以待己、嚴以待人，可見藍白兩黨嚴重雙重標準，實在諷刺。

高虹安 柯文哲 國民黨 張志豪

延伸閱讀

郭台銘邀喝咖啡 侯友宜：展現更大誠意再次登門拜訪

柯文哲表態支持安樂死 王婉諭批沒講配套不負責任

郭台銘約喝咖啡一同團結下架民進黨？ 柯文哲今被問沒回應

藍議長妻接後援會長！柯文哲花蓮行挖牆腳？泛藍陣營關注

相關新聞

民進黨：高虹安上節目詭辯 藍白兩黨淪「護貪大聯盟」

民進黨發言人張志豪今天表示，民眾黨新竹市長高虹安涉貪被起訴，昨晚卻上政論節目洗白，創下責任政治的最壞示範，民眾黨主席柯文...

賴訪美效應／賴清德刻意低調讓美放心了？北京指路「兵凶戰危」

副總統賴清德擔任總統蔡英文特使出席巴拉圭總統就職典禮出訪行程即將結束。他自結此趟行程，包括在紐約、舊金山過境全程「穩健、負責任」，不認為是「低調」。不過學者認為，看得出來賴清德真的很重視這趟行程，不過恐怕弄巧成拙，美國不見得就此放心，北京反而更加確定他的「台獨」定性，指路「兵凶戰危」。

獨家曝高虹安助理LINE對話 「小兔」：以為推到我身上就沒事

新竹市長高虹安被台北地檢署以涉嫌詐領助理費46萬元為由，依貪汙詐取財物、使公務員登不實等罪名起訴，不僅未來市長之位可能不保，更衝擊總統大選；高虹安高調反擊「政治迫害」、「起訴粗糙」。聯合報數位版獨家取得檢方起訴書中目前仍未公開的部分內容，包含高虹安立委辦公室助理間的LINE對話內容，未來在法庭上可能都將成為檢方攻擊重點，後續效應可預期仍將讓政壇充滿煙硝味，更可能牽動總統大選戰局...

官官相護？立委指副局長接受im.B主嫌招待全身而退 台鐵說話了

im.B詐騙案中，有交通部官員被指曾接受招待。台灣民眾黨立委陳琬惠今天指出，現任台鐵局副局長朱來順造假出差，赴主嫌豪宅接...

820還路於民大遊行 侯友宜會到場、柯文哲轉彎將出席

行人零死亡推動聯盟發起的「還路於民」遊行將於8月20日登場，聯盟也邀請各政黨總統及立委參選人出席。民進黨總統參選人賴清德尚未表態，民進黨發言人林楚茵表示，民進黨將由秘書長許立明帶隊，立委洪申翰...

還路於民／820大遊行前政院拍板道安法 能否治本3案例見端倪

趕在820還路於民大遊行前，行政院會8月17日通過「道路交通安全基本法」草案，希望透過上位基本法，督導各單位擔負所屬權責，並重新檢視法規、手冊、規範等標準是否「與時俱進」，目標2030年交通死亡人數下降30％，並訂定「零死亡願景」，外界認為民進黨在遊行前推出交通安全立法，是為了選舉拆彈。不過，這次修法能否對症下藥，讓台灣從車本思維轉為以人為本，修法是否疊床架屋、能否落實執行？既有問題又出在哪？從三個案例可見端倪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦