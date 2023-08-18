民調／56.6%看好賴清德當選總統 柯文哲、侯友宜低於2成

台灣民意基金會今天發布最新民調，56.6%選民看好民進黨賴清德當選總統，民眾黨柯文哲19.6%，國民黨侯友宜12.4%。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，一面倒看好賴清德脫穎而出，這是一個趨近最低社會共識的選民政治判斷，將對選情帶來巨大且深遠的影響。

游盈隆分析，整體來看，台灣選民不分老少、教育程度高低、職業背景差異、居住地南北東西，目前都呈現一面倒看好賴清德將贏得2024年台灣總統大選，這是台灣總統選民目前的集體政治判斷，選民不是傻瓜，其態度相當程度反映了當今的政治現實，一個團結的執政黨對抗分裂的在野陣營。

游盈隆表示，自今年五月迄今，台灣內外大環境形勢的轉變對民進黨有利，以及選民對三位參選人個人風格、形象、能力與條件的評價逐漸成形，自也是重中之重的因素。