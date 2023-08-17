力求擺脫台灣「行人地獄」罵名 蔡總統發聲了

蔡英文總統今天臉書表示，「下了車，我們都是走路的人」，並指出，她在倫敦念書時常常走路，要去比較遠的地方，就會搭巴士或地鐵；而在當總統之前，也常常自己開車，每個人都有成為行人的時候，也都有可能是駕駛人。感謝許多公民團體、專家學者和國人朋友的建議，相信人車可以相互尊，台灣能夠逐步朝向「人本交通」的國家前進。

蔡總統說，在台灣，不同的道路使用者、不同的交通工具使用者，可能會有截然不同的經驗與感受。不過，追求更安全的交通環境，是共同目標，這需要大家互相尊重、落實改變，共同創造出更理想的交通環境。

蔡總統表示，深刻理解，大家對台灣的人行環境、交通安全都有更高的期待，也有很多的討論。行政院今天頒布「行人交通安全政策綱領」，同時將在8月底，把「道路交通安全基本法」草案，送交立法院審議，就是期盼回應大家的心聲。

蔡總統指出，這不僅代表政府的決心，也代表改善行人用路的安全，必須是一場從中央跨部會、地方政府，乃至社會教育紮根的全民運動，政府一定會積極地來推動，一步一步提升台灣的道路交通安全。

蔡總統說，大家所關心的執法層面，取締違規雖然是降低事故的方式之一，但不是目的。至於監理層面，也會推動違規紀錄嚴重者換照，完善各項監理管理機制，提升安全駕駛能力，政府會做好社會溝通、持續完善機制，讓國人一起維護道路秩序。

蔡總統表示，教育紮根也是不可或缺的一環，會持續宣導行人優先、停讓文化，以及完善監理管理機制，這也會是政府接下來的重點工作。