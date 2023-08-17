820還路於民大遊行 柯文哲不出席、賴清德未表態、侯友宜將到場

行人零死亡推動聯盟發起的「還路於民」遊行將於8月20日登場，聯盟也邀請各政黨總統及立委參選人出席。民進黨總統參選人賴清德尚未表態，民進黨發言人林楚茵表示，民進黨將由秘書長許立明帶隊，立委洪申翰、林楚茵、各地民代還有黨內的年輕夥伴參加；民眾黨總統參選人柯文哲不會到場。據主辦方掌握，國民黨總統參選人侯友宜將到場，也將發表談話。

柯文哲競選辦公室發言人李有宜表示，主席當天因先前早已安排了外縣市行程，可能趕不回來，但當天會有民眾黨立院黨團、參選人與黨部人員代表出席，提出回應及改善台灣道路交通安全的主張。

遊行在即，行政院會今天通過「道路交通安全基本法」草案；國民黨上午也召開「行人天堂不是夢」響應8月20日還路於民大遊行活動記者會，現場播放侯友宜力挺活動影片。

侯友宜在影片中表示，每位國民的生命都是他最在乎的，他承諾會努力實踐人本交通環境，回應民間團體的五大訴求，終結台灣「行人地獄」惡名，並呼籲大家一起參加820還路於民遊行活動。

還路於民遊行當天，除了侯友宜會出席之外，國民黨青年團及青年部會約50多人也會一起參與遊行。