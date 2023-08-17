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民進黨：行人不分政黨 期許朝野齊心通過「道交法」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，行人不分政黨，期許朝野齊心通過「道交法」。本報系資料照
民進黨表示，行人不分政黨，期許朝野齊心通過「道交法」。本報系資料照

行政院今天提出「行人交通安全政策綱領」，並通過「道路交通安基本法」送立院審議。民進黨表示，肯定行政院具體回應820還路於民遊行公民團體的訴求，政府也宣誓改善道安的決心，積極提出相關作為，呼籲行人不分政黨，期許朝野政黨共同努力，加速通過「道路交通安全基本法」。

民進黨指出，作為執政黨，已宣示4年400億「永續提升人行安全計畫」將於2024年底前完成全國共600處最危險易肇事路口及行人活動區的改善，並每半年公告各縣市進度，達成中央政策推動、地方落實執行，中央地方合力完成對於行人路權的安全承諾。

民進黨表示，行人交通安全政策綱領皆有具體回應公民團體，包括明令各級政府推動道路設置人行道、騎樓留設整齊線、行穿線退縮、行人專用時相、無障礙空間串連等工程項目等。

民進黨指出，政府改善行人交通安全不遺餘力，今年4月為降低行人在行穿線上交通事故，立法院通過修正「道路交通管理處罰條例」部分條文，加重處罰不禮讓行穿線上的行人的車輛；此外，今年5月行政院通過「行人優先交通安全行動綱領」，並加強「路口不停讓行人大執法」執法，透過違規取締手段，保障行人的安全。

民進黨 行政院 人行道

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