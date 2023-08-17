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高虹安案衝擊選情？于美人：法律和世俗見解差太多就會

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
新竹市長高虹安被北檢起訴。圖／聯合報系資料照
新竹市長高虹安被北檢起訴。圖／聯合報系資料照

新竹市長高虹安深陷貪汙風暴，日前被北檢起訴。無黨籍立委參選人于美人今表示，本國強調「無罪推定」，不用隨政黨、輿論起舞，只是起訴還未定罪，能做的就是等待。至於是否影響選情？于說，如果世俗看法和法律簡姐落差太大就會影響選情。

于美人今天上網路節目《震傳媒｜新聞！給問嗎？》，主持人康仁俊問高虹安貪汙案的看法。于美人說，該案件可以從檢察官、法院、社會或政黨角度來看，但本國都強調「無罪推定」，現在不用急，也不用隨政黨、輿論起舞，現在只是起訴，還未定罪，要做的就是等待，不要進入政黨操作的坑。

于美人表示，檢察官代表國家的律師，要為國家權益把關，幫忙人民究責；民間也有律師，法律賦予人民不斷證明自己清白的權力，所以必須相信法院，因為法院是最後的堡壘。

至於會不會影響選情？于美人坦言「我真的不知道」，當時高虹安選新竹市長，民眾對執政黨反感，這次貪汙案人民有2種看法，一個是世俗的看法，另外就是法律見解，網路上也都是這2個角度，如果落差太大，動盪就大，才會影響選情。

康仁俊最後問說「你當立委會推動公積金制度？」，于美人直呼「我都已經知道坑在這了...」，這件事也給所有人做示範，恐怕很多事情不是以為前面的人這樣做，後面就可以這樣做，要更清楚理解。

2024選舉 2024北北基立委 于美人 高虹安

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