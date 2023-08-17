還路於民大遊行前通過道安法 時力批要選舉才聽進建議

行政院會今天通過「道路交通安全基本法」草案，時代力量發言人余佳蒨說，蔡政府執政7年閉門造車，直到大選前夕才聽進建議，呼籲立法院在下會期優先排審，希望所有用路人在8月20日勇敢站出來，讓握有權力的人聽見心聲，為人民打造一條安全回家的路。

時代力量中午發布新聞稿指出，行政院會今天提出行人交通安全政策綱領，並且通過「道路交通安全基本法」草案，首次將「 零死亡」納入長期的政策交通安全會報，逐步達到零死亡的願景。

余佳蒨表示，遲到的改革總比不到好，蔡政府執政7年閉門造車，交通安全年年惡化，直至最後一年大選前夕，政府才願意聽進時代力量與民間團體的建議，呼籲立法院在下個會期優先排審「道路交通安全基本法」，還給台灣人民一條安心行走的路。

余佳蒨指出，2050零死亡願景沒有明確入法，難以彰顯蔡政府的改革決心，先前通過的「氣候變遷因應法」都已經將2050淨零排放入法，面對惡劣的交通環境，台灣應該仿效瑞典、歐盟等國將零死亡願景入法。

余佳蒨說，時代力量過去多次呼籲，道安會應由「部級」提升至「院級」，然而行政院直到820遊行前夕，才願意成立中央交通安全會報，由院長擔任召集人，過去的層級不足、權責破碎，無法統籌跨部會推動道安改革，有多少用路人因為改革延遲，在路上受傷甚至失去生命。

余佳蒨強調，交通安全人命關天，延遲的改革等於慢性殺人，時代力量與民間團體多年來強推交通改革，無數的生命斷送在路上，然而直到820遊行前夕，大家才看到顢頇的政府慢慢甦醒，讓人感到痛心。