改善行人交通安全 政院由工程、教育、監理、執法著手

行政院今舉行院會後記者會，發言人林子倫轉述行政院長陳建仁針對「行人交通安全政策綱領（2023至2027）」報告裁示，林子倫表示，欲落實行人交通安全改善，必須由工程、教育、監理、執法面著手。

林子倫表示，長期以來，我國交通規劃係以車流效率為主，形成以車輛為主，缺乏人本交通理念，導致都市地區車流持續成長後道路交通擁擠，並壓擠人行的空間；加上監理制度並未落實，造成駕駛人不良習慣，汽機車不停讓行人事件經常發生。為提升行人道路交通安全，必須從都市整體運輸系統規劃的觀點，以人為本，強化公共運輸與人行環境的整合規劃，以及從源頭改善監理制度著手。

林子倫提到，參考歐美等先進國家道路交通事故「零死亡」（Vision Zero）願景，與聯合國及歐盟均設定2021至2030年死傷降幅50%為道安政策目標，衡酌我國道安情勢，設定以「零死亡願景」（Vision Zero）為政策願景，並以2030年前降低死亡人數30%為目標，希望中央部會及各地方政府，共同努力實現此一目標，未來也可更積極加大進步幅度。

林子倫強調，道路交通安全不只是交通部單一部會的責任，應由各部會、各級政府共同合作落實改善，才能根本解決道安危機。希望透過「道路交通安全基本法」之立法，共同宣示政府重視及推動改善的決心，同時，未來將提高道安會報層級，於行政院召開中央道路交通安全會報，由院長親自主持。

林子倫稱，發展公共運輸是世界趨勢，也是淨零碳排必要的選擇，請交通部及各地方政府持續推動公路公共運輸計畫，建構便捷、友善、舒適及可靠的公共運輸系統，吸引民眾搭乘公共運輸，降低私人運具使用。如果公共運輸計畫能愈來愈普及，行人安全也可以得到比較好的保障，我們目前在推動公共運輸計畫是既定目標，是促進行人交通安全很重要的計畫，可以共同來建構一個便捷、友善、舒適、可靠且可負擔的公共運輸系統。

林子倫指出，落實行人交通安全改善，必須由工程、教育、監理、執法面著手。工程面，行人族群中又以身障、兒童及高齡者等最為弱勢，必須保障其行的安全，落實行的正義。請內政部營建署與交通部加速積極推動「永續提升人行安全計畫」，2024至2027年共400億元，並請內政部會同交通部迅即研議「行人交通安全設施條例」，明文規範各級政府權責，每年公布KPI列入評比，以督促各級政府落實推動道安改善工作。

林子倫說明，教育宣導面，交通安全文化扎根必須自小從學校教育做起，請教育部將行人優先停讓納入課程模組教學主軸。另請交通部持續推動社會教育及宣導，以建立國人優良之道路交通安全文化。

林子倫表示，監理面，請交通部積極推動違規紀錄嚴重者，恢復短期換照，並透過換照要求繳清罰鍰及進行講習再教育，促其養成守法習慣；擴大推動機車駕訓及道路安駕訓練，強化培養駕駛人正確的防禦駕駛技能與觀念，持續完善監理管理制度徹底做好源頭管理。

林子倫說，執法面，在執法部分，取締違規是手段不是目的，及時矯正國人違規行為，降低事故風險，保障其及其他用路人安全，才是執法的目的，請內政部警政署、交通部做好社會溝通，讓國人共同維護道路秩序。

林子倫澄清，近期外界誤以為科技執法有和民眾搶錢且無助改善道安之疑慮，據內政部警政署統計，今年1月至7月科技執法取締件數僅佔整體6.8%。且經統計設置路口科技執法265處之地點，自2022年9月30日啟用執法至今年7月31日止，共取締98萬3,696件，事故較去年同期減少753件，死傷減少792人，路口科技執法設置地點事故發生及死傷數均有明顯下降，確實發揮遏阻違規肇事的目的。請警政署持續積極與各界說明及溝通，讓國人更清楚政府運用科技保障用路人安全的政策美意。

林子倫總結，為落實行人交通安全政策，交通部綜整提出短期（半年內）、中期（一年內）、長期（四年內）之各項具體執行項目，請各相關部會及各地方政府，大家一起合作，務必積極落實執行，朝行人事故「零死亡」的願景邁進，也朝著2030年能夠減少死亡30%的目標來努力。