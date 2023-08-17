館長緊咬「民進黨開的槍」 劉世芳：請槍手拿出黨證

網紅「館長」陳之漢指控2020年8月遭槍擊是民進黨所為，民進黨喊告。陳之漢昨表示，就算告成了，「罰罰錢、讓你酸一酸，又怎麼樣？」民進黨立法院黨團今天表示，館長身為公眾人物，要對自己的言論負起責任，若館長要證明是民進黨開槍，那槍手是不是要拿出黨證，既然民進黨已經提告，大家法院見真章。

民進黨立委洪申翰表示，對於館長的言論沒有多加批評，這是民主社會下希望社會健全發展，但身為社會有影響力的公眾人物，言論必須要負起責任，對自己說過的話負責。

洪申翰認為，公眾人物不是隨便亂講話，引起爭議或關注後，才說「被罰、被酸也沒關係」，這樣無法讓台灣走向一個好的公共言論環境，不分黨派，這是大家對公民社會期望。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，尊重館長始終有很高的聲量，但如果館長要證明是民進黨開槍，是不是槍手要能拿出黨證？既然民進黨已經提告，大家就法院見真章。