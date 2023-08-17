響應還路於民 國民黨提10項實現行人天堂願景方針

為響應20日「還路於民」大遊行，國民黨青年事務委員會、青年部及青年團將號召50名青年朋友參與當天活動，今天並舉行「『行人天堂不是夢』響應0820還路於民遊行活動」記者會，公布國民黨實現行人天堂的十項願景方針，表達聲援還路於民大遊行活動的立場。

國民黨今日記者會邀請台北市議員柳采葳、台中市大里太平立委參選人林家興、國民黨青年團總團長康晉瑜、YouTuber Cheap、行人零死亡聯盟代表楊博捷及都市計畫技師周孝宇等出席。

楊博捷說明，希望透過整合政府相關部門，將行人權益入法，以交通3E（工程、教育、執法）三個面向，達到安全、平權、人本的不同層次目標。Cheap則提出「2030死傷減半，2040死亡歸零」目標，訴求健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制，並以縣市為單位，推動零死亡顧景。

柳采葳說明國民黨實現「行人天堂」十項願景方針，包括，一，將人本交通當成國家重大政策，滾動式規劃與檢討全國危險路口與路段改造補助計畫；二，重新檢討中央「交通標誌標線號誌設置規則」相關法規，授權地方落實執行；三，重新檢討中央「市區道路及附屬工程設計標準」，提高人行道面積，改善人行環境；四，透過家庭教育、學校教育與社會教育，培養全民正確的交通安全觀；五，運用人車路相關偵測及感應設施，提升路口及危險路段行車安全。

六，中央檢討修法改革駕照取得門檻與考照方式，並適度增加考照資格，亦可參考日本以罰則以扣點制方式吊銷駕照方式，以更嚴格法規讓民眾願意守法，改變駕駛素質；七， 善加運用科技與大數據，提升人員管理與運具安全性；八， 配合歐盟法規要求宜修法配合加裝機車科技安全設備以提升機車安全；九，重新檢討機車安全道路改善及政策，編定指導準則（Guideline）或作業流程（SOP）；十， 建置常態性的「機車交通政策管理小組」。

林家興則提出行人零死亡修法倡議，並響應制定「交通安全基本法」，包括明確規範中央與地方政府、團體、駕駛人與交通安全有關之責任，明訂行政院每年向國會提交交通事故情況報告、交安措施計畫及概要，接受國會及全民監督，且健全交通法規體系，交通事故人、車、路三大元素應於基本法中明訂，最後要明定行政院層級的「三級交通安全對策會議」。

都市計畫技師周孝宇則認為，觀念要先改變行為才會跟著改變，街道設計應該優先考量最為脆弱的行人、輪椅族、推嬰兒車者等，其次是自行車騎士和搭乘公共運輸者，再來是卸貨貨車或攤販等提供城市服務者，最後才考量私人運具汽機車，惟有先確認此階層性，台灣才能走向人本交通。