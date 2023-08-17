烏克蘭飽受戰爭空襲之苦 台灣再捐60萬美元建防空避難所

為協助飽受戰爭及空襲之苦的烏克蘭人民，我國駐波蘭代表吳尚年16日代表政府與烏克蘭布查市市長費多盧克（Anatolii Fedoruk）簽署援助重建協議，台灣將捐款60萬美元協助該市興建防空避難所及重建兒童運動學校。費多盧克專程親赴華沙出席簽約儀式，駐波蘭代表處也邀請在華沙來自布查市的烏克蘭難民觀禮見證。

外交部指出，俄烏戰爭爆發至今，俄羅斯仍持續對烏克蘭進行空襲，烏國民眾的人身及心理安全受到巨大影響。為此，我國政府協助布查市興建所需的防空避難所，並修繕遭空襲而被破壞的兒童運動學校，以提供該市兒童及青少年學習及運動的場所。

吳尚年表示，本計畫可協助布查市民眾減緩來自俄羅斯侵略的壓力，並指出，台灣人民對烏克蘭朋友的境遇感同身受，因為同樣受到極權政權的威脅，俄羅斯侵略行為違反聯合國憲章和平解決爭端的基本原則，台灣將持續與其他民主國家合作，協助烏克蘭重建。

外交部則說，費多盧克感謝我國政府的支持與援助，表示台灣與烏克蘭雖然相隔千里，但雙方因對民主自由的堅持而連結一起。面對困境，團結非僅止於文字，台灣更體現於行動。台灣的援助計畫保障布查市民的生命，更讓兒童的未來有更多發展的可能，雙方合作成果將成為烏克蘭堅忍不拔的精神與台灣援助的象徵。

外交部說明，我國曾於去年4月協助布查市修建11所防空避難所，並修繕1所幼兒園及9所民宅，超過1000個烏克蘭家庭受惠。台灣與烏克蘭共享民主、自由及人權的普世價值，並將持續堅定地與烏克蘭人民站在一起，協助烏克蘭重建。