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陳琬惠指台鐵局副局長造假出差事由 接受im.B曾耀鋒招待

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠上午在立法院舉行「造假出差去接受im.B詐騙犯主嫌招待竟安全下庄 交通部官官相護太離譜！」記者會，陳琬惠今再度披露，指現任台鐵局副局長朱來順造假出差去接受曾耀鋒招待及陳歐珀幫忙曾耀鋒向台鐵局喬事。 記者黃義書／攝影
民眾黨立委陳琬惠上午在立法院舉行「造假出差去接受im.B詐騙犯主嫌招待竟安全下庄 交通部官官相護太離譜！」記者會，陳琬惠今再度披露，指現任台鐵局副局長朱來順造假出差去接受曾耀鋒招待及陳歐珀幫忙曾耀鋒向台鐵局喬事。 記者黃義書／攝影

民眾黨立委陳琬惠上午在立法院舉行「造假出差去接受im.B詐騙犯主嫌招待竟安全下庄 交通部官官相護太離譜！」記者會，陳琬惠表示日前曾揭露交通部多位高官於2020年夏天赴im.B 詐騙犯主嫌曾耀鋒豪宅不當接受招待。今再度披露，現任台鐵局副局長朱來順造假出差去接受曾耀鋒招待及陳歐珀幫忙曾耀鋒向台鐵局喬事。

陳琬惠表示，向交通部索取行政調查的報告，竟用密件處理，實在可笑；並指根據行政調查的結論，朱來順不僅不當接受招待沒事，造假出差事由也沒有任何懲處，依舊穩坐台鐵局副局長之位。痛批交通部官官相護，行政院長陳建仁還要放任交通部包庇自己人到什麼時候。陳琬惠指，im.B詐騙案受害人數高達近萬人，吸金數十億，要求行政部門與檢調要追到底，還給受害者一個公道。

陳琬惠 曾耀鋒 im.B 台鐵

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