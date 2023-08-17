民進黨大陣仗提告館長 大選律師團共12位律師

網紅「館長」陳之漢指控，2020年8月遭槍擊，認定就是民進黨開的槍，還點名民進黨立委陳明文、余天等人，稱去搜尋關鍵字就可了解案情。民進黨今天上午宣布，稍早已經委請律師團代表黃帝穎至台北地方檢察署遞狀，對陳之漢提告誹謗，絕不姑息惡意造謠。

民進黨發言人張志豪昨天表示，陳之漢在直播中沒有提出任何證據，只有造謠抹黑，所言全都不是事實，當然不會有證據，有的只是其個人的想像，而想像不能當成造謠、誹謗的證據；大選律師團已完成蒐證，將對陳之漢提告誹謗。