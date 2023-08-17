快訊

絕不姑息！民進黨大陣仗提告館長 大選律師團共12位律師

賣上海豪宅回台養老！62歲方芳芳近照曝光網友驚呆　

快檢查！FBI曝手機「8大徵兆」恐被詐騙中 APP恐害你存款噴光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨大陣仗提告館長 大選律師團共12位律師

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
網紅「館長」陳之漢指控他2020年8月遭槍擊，是民進黨開的槍。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
網紅「館長」陳之漢指控他2020年8月遭槍擊，是民進黨開的槍。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

網紅「館長」陳之漢指控，2020年8月遭槍擊，認定就是民進黨開的槍，還點名民進黨立委陳明文、余天等人，稱去搜尋關鍵字就可了解案情。民進黨今天上午宣布，稍早已經委請律師團代表黃帝穎至台北地方檢察署遞狀，對陳之漢提告誹謗，絕不姑息惡意造謠。

民進黨發言人張志豪昨天表示，陳之漢在直播中沒有提出任何證據，只有造謠抹黑，所言全都不是事實，當然不會有證據，有的只是其個人的想像，而想像不能當成造謠、誹謗的證據；大選律師團已完成蒐證，將對陳之漢提告誹謗。

民進黨2024大選律師團由律師陳彥希擔任召集人、律師薛欽峰擔任副召集人，其他成員包括律師王展星、律師李晏榕、律師林玉芬、律師林鴻文、律師房彥輝、律師洪偉勝、律師陳一銘、律師陳又新、律師黃帝穎、律師許渝澤。

民進黨今天上午宣布，稍早已經委請律師團代表黃帝穎至台北地方檢察署遞狀，對陳之漢提告誹謗。圖／民進黨提供
民進黨今天上午宣布，稍早已經委請律師團代表黃帝穎至台北地方檢察署遞狀，對陳之漢提告誹謗。圖／民進黨提供

民進黨 陳之漢

延伸閱讀

館長：反正法院民進黨開的 被告妨害名譽深感榮幸

館長控替寶和會提修法脫罪 蔡易餘：兩件事時間點不對

民進黨喊吿 館長直播再嗆「不告試看看」：都與寶和會有關

不忍了！批館長造謠「想像不能當證據」 民進黨提告誹謗

相關新聞

民進黨大陣仗提告館長 大選律師團共12位律師

網紅「館長」陳之漢指控，2020年8月遭槍擊，認定就是民進黨開的槍，還點名民進黨立委陳明文、余天等人，稱去搜尋關鍵字就可...

影／響應「0820還路於民」遊行活動 國民黨籲中央檢討交通法規

國民黨上午舉行「行人天堂不是夢」響應0820還路於民遊行活動記者會，強調五大訴求，希望透過整合政府相關部門的方式，將行人...

徐耀昌喊「下架國民黨」的內心話 掀開背後新仇舊恨

苗栗縣前縣長徐耀昌從政30年，大多數時間掛的是國民黨籍，日前卻在挺郭台銘的造勢場合中，在台上公開喊出「下架國民黨」，令地方政壇一片愕然。但許多人並不意外，認為徐耀昌與國民黨籍前縣長劉政鴻、傅學鵬間夾雜新仇舊恨，加上國民黨中央漠視他的意見，解讀徐耀昌是有感而發，說出內心話。

【專家之眼】麻生的如意算盤

日本前首相麻生太郎近日訪台，主張台灣應做好發揮強大威懾力和進行戰鬥的心理準備，就是鼓勵台灣要勇於面對戰爭風險，形同搧風點...

都挺高虹安 朱立倫說「清白」與侯友宜說「公道」卻高下立判？

民眾黨籍新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理加班費，台北地檢署日前以涉貪汙罪嫌起訴。高虹安的前老闆、鴻海集團創辦人郭台銘及現任老闆、民眾黨主席柯文哲都表態相信高虹安清白，支持高虹安透過司法途徑證明清白。 除了郭台銘、柯文哲表態力挺高虹安，國民黨主席朱立倫不意外的也被媒體詢問高虹安被起訴的問題，卻意外表態「相信法律一定要還給高虹安清白，為高虹安加油」，引發社會議論，國民黨基層雜音不小。而這又要回到去年地方大選，從藍營棄保林耕仁支持白營高虹安的恩怨說起...

館長控開槍 民進黨喊告誹謗

網紅「館長」陳之漢前晚透過直播指控，二○二○年八月遭槍擊「我現在認定就是民進黨開的槍，但我沒有證據」，並點名民進黨立委陳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦