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民進黨大陣仗提告館長 大選律師團共12位律師
網紅「館長」陳之漢指控，2020年8月遭槍擊，認定就是民進黨開的槍，還點名民進黨立委陳明文、余天等人，稱去搜尋關鍵字就可了解案情。民進黨今天上午宣布，稍早已經委請律師團代表黃帝穎至台北地方檢察署遞狀，對陳之漢提告誹謗，絕不姑息惡意造謠。
民進黨發言人張志豪昨天表示，陳之漢在直播中沒有提出任何證據，只有造謠抹黑，所言全都不是事實，當然不會有證據，有的只是其個人的想像，而想像不能當成造謠、誹謗的證據；大選律師團已完成蒐證，將對陳之漢提告誹謗。
民進黨2024大選律師團由律師陳彥希擔任召集人、律師薛欽峰擔任副召集人，其他成員包括律師王展星、律師李晏榕、律師林玉芬、律師林鴻文、律師房彥輝、律師洪偉勝、律師陳一銘、律師陳又新、律師黃帝穎、律師許渝澤。
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