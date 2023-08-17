館長：反正法院民進黨開的 被告妨害名譽深感榮幸

網紅「館長」陳之漢指控，2020年8月遭槍擊，現在認定就是民進黨開的槍，但他沒有證據，還點名民進黨立委陳明文、余天等人，稱去搜尋關鍵字就可了解案情。民進黨發言人張志豪表示，大選律師團已完成蒐證，決定提告誹謗。

館長昨天深夜再開直播向粉絲喊話，他不會倒，也說「講白一點，就算民進黨告成，然後呢？我會怎麼樣嗎？不會啊，罰罰錢，讓你酸一酸，又怎麼樣」。

館長指出，「反正法院你家開的，我只能極力在法院陳述，啊你要判就判給你啊，我能怎麼辦？」館長也說，這種妨害名譽的案件，台灣的司法，真的和狗屎一樣，「反正隨便啦，我是覺得隨便」。

館長表示，民進黨告他，他深感榮耀，最後希望大家，還是能支持他，「無論你支持哪個政黨，希望你都是阿館的粉絲」。