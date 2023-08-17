前瞻長照 衛福部：執行率已近8成

蔡政府將八十五億元前瞻預算，用來整建長照衛福據點計畫，但根據審計部統計，截至去年底，預算實現率僅二成一，另有一百多處長照據點蓋好後，卻未使用，將變成長照蚊子館。對此，衛福部解釋，前面兩三年受疫情影響，以致施工、媒合進度稍微落後，而外界援用的相關數據為去年底資料，今年迄今加快速度，經費執行率已近八成。

根據國發會的計算標準，中央一旦核撥經費「應付未付款」給地方就列入執行率，但預算實現率則是工程完成驗收、應付款支付後才列入，因此兩者定義並不相同。

根據審計部報告，衛福部用前瞻第一至三期預算核定補助整建七五二件長照據點，截至去年底完工六五三件，完工率雖八成，但已完工驗收卻未開辦的長照據點多達一三六件。

由於完工驗收後，卻遲遲沒開辦服務的補助案件，占補助金額十五億元，有些甚至超過二至四年，代表投入經費未能產生效益，為此，監察院要求檢討改進。

「的確執行進度上有些落後。」長照司副司長吳希文說，前面幾年因疫情關係，施工、媒合進度稍微落後，但今年陸續趕上執行進度，持續布建跟開辦日間照顧中心，而前核定的經費均已撥款到地方，以便執行。

衛福部次長李麗芬表示，前瞻推動長照衛福據點計畫目前進行到第三期，至今年六月底，經費核撥六十一億元，「經費執行率」達七成九，總核定案件七四八件，含未結案一一五件，已結案六三三件，其中五九五件已開辦、卅八件未開辦，開辦率為七成九。

對此，藍委李德維指出，衛福部編列長照據點預算「根本是一廂情願」，以為預算經過立法院同意，錢只要發到地方後，就會自動執行。「經費執行率」看似很高，「預算實現率」卻偏低。

至於長照據點數據，衛福部額定七四八件，比審計部七五二件還要少，吳希文解釋，兩個數字都對，七五二間是到去年底數據，但到今年六月底，其中四個案件取消申請。