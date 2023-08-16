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館長控替寶和會提修法脫罪 蔡易餘：兩件事時間點不對

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘。（本報資料照片）
民進黨立委蔡易餘。（本報資料照片）

網紅「館長」陳之漢昨日開直播指控，2020年槍擊案「就是民進黨開的槍，但我沒有證據」，民進黨喊告，陳之漢今天下午再度開直播表示，民進黨立委陳明文幫寶和會成員辦理增見；民進黨立委蔡易餘、余天幫TDR炒手鍾文智提案修法，想要脫罪，而鍾文智是寶和會背後大金主，民進黨跟寶和會都有關係，這就是證據。

蔡易餘表示，這些事情都發生在2018年前，和館長槍擊案時間點根本不對，他也不認識寶和會，也不知道鍾先生和他們有何關係？

陳之漢昨天直播直指，3年前的槍擊案就是民進黨開的槍，但他沒有證據，民進黨喊要提告。陳之漢今天下午再度開直播稱要提出證據，先是質疑陳明文替寶和會成員辦理增見，民進黨替寶和會在服務；接著又出示一篇標題為「TDR炒手鍾文智坑殺散戶，曾找綠委蔡易餘修法求脫罪」媒體報導，陳之漢稱鍾文智就是寶和會背後的大金主，蔡易餘提修法要幫忙脫罪，一連串事件證明民進黨替寶和會服務，這就是證據。

對此，蔡易餘受訪表示，他的印象是2016年鐘有跟委任律師找他陳情，關於現行證券交易法中對於TDR有立法未備，訴訟有違憲之虞來和他溝通交換意見。事後透過質詢及提出修法意見，但因金管會對此表達反對意見，他就沒有繼續推動修法，婉轉請鍾先生還是只能尋求釋憲管道爭取權利。

蔡易餘說，這些事情都發生在2018年前，和館長槍擊案時間點根本不對。他也不認識寶和會，也不知道鍾先生和他們有何關係？

陳之漢 陳明文 蔡易餘

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