社工師懲戒辦法預告 基層：罰不到機構負責人

衛福部社工司訂定「社會工作師懲戒辦法草案」，15日正式預告，預告期間到10月16日止。社工師若違反「社會工作師法」第17條中業務過失、倫理守則等情事，可由公會或主管機關移送委員會審議。高雄市社工職業工會秘書長郭志南說，遺憾公告條文第9條中，仍將懲戒與倫理審議連動。社工倫理審議過去已引發諸多爭議，淪為機構報復基層社工手法，機構負責人則逍遙法外。

郭志南舉例，台中市日前發生機構主管要求社工人員「回捐」薪資至自身帳戶的事件。衛福部「社福補助作業要點」中規定，單位主管如具社工師資格，經查證違法要求社工回捐薪資，應移送地方社工師公會進行倫理審議。該案移送台中市社工師公會後，審議結果為「不足以成案」。

他表示，該機構雖因違反勞基法等原因，遭暫停補助資格5年，但機構主管並未獲得懲處，該機構在同年度仍然獲得金額600萬的委託案，「脅迫基層社工的行為人本身不被懲罰，換個機構或縣市繼續違法。」衛福部稱要杜絕薪資回捐，遇事態度卻是急轉彎，推諉責任予地方政府、公會，基層社工對現行倫理審議已失去信心，遑論與個人停職、撤照等權益相關的懲戒辦法。

另外，郭志南表示，過去曾發生地方社工師公會進行倫理審議時草率了事，僅以電話聯繫當事社工就做成決議。懲戒辦法條文中，未明定若懲戒委員未依規定審理案件，或發生誤審時的責任與罰則；也未提供審查結果造成社工權益損失的救濟管道。

「社工師主管要求回捐薪資、浮報經費，倫理審議結果竟是不足以成案，如此大的制度漏洞都沒有處理，衛福部憑什麼要推行社工師懲戒制度？」郭志南質疑，懲戒辦法都是針對基層社工，但法律之前應要人人平等，自己投身社工工會多年，不曾見過主管因侵害社工權益而負起責任或接受倫理審議。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，針對基層社工之擔憂，衛福部近期已發布新聞稿，重申反對社工薪資回捐立場；懲戒辦法係參考其他專業人員之制度訂定，已搜集各界意見，惟無法盡如人意，預告期間收到回饋將進行整體研議。懲戒辦法預告截止後，將於年底前正式上路。