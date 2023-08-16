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台中第一選區傳「藍白合」郭台銘：力挺國民黨參選人

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
郭台銘力挺劉燈鐘，兩人同框十指緊扣。記者黃仲裕/攝影
郭台銘力挺劉燈鐘，兩人同框十指緊扣。記者黃仲裕/攝影

國民黨台中市立委第一選區，金門大學副教授劉燈鐘6月29日登記，挑戰現任蔡其昌，但至今未獲黨中央提名，傳出禮讓民眾黨蔡壁如，劉「妾身未明」給郭台銘見縫插針的機會，郭說要力挺劉燈鐘，兩人十指緊扣1分鐘。

國民黨市黨部主委顏文正說，市黨部將登記名單送黨中央，屆時由黨中央決定。

不過，據了解國民黨中央會慎重考慮台中國民黨大咖們的建議，目前傾向「藍白合」。第一選區是否「禮讓民眾黨」，還需要時間評估。

國民黨對中一選區人選遲未拍板，內部的確有人建議「藍白合」，著眼在於民調顯示「六成民眾主張下架民進黨」，兩黨應盡量避免出現「三腳督」的局面。劉燈鐘是學者性格溫良恭儉讓，在中一藍營艱困選區，如果國民黨提名恐怕「鷸蚌相爭、漁翁得利」，還要進一步考量。

郭台銘昨晚在台中市大雅區宴請大雅區、大甲區多位里長及青工團體，疑「見縫插針」，送暖表態，堅決支持國民黨劉燈鐘參選中一選區，他說總統換人、國民黨立委要過半，特別請劉上台，兩人同框十指交扣。

蔡壁如7月曾表示，會找時間拜會劉燈鐘，目前兩人仍未見面，蔡壁如希望找到適當時機，不要讓劉感受不好。

國民黨 劉燈鐘 蔡壁如

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