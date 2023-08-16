王婉諭：賴清德民調領先難突破 侯友宜想止跌不見成效

時代力量黨主席王婉諭今天表示，民進黨總統參選人賴清德維持民調領先，但是難以突破現狀；國民黨總統參選人侯友宜與黑金派系靠攏，自毀刑警反黑人設；民眾黨總統參選人柯文哲與嘉義海線黑道大老同台，核心價值搖擺不定，民調緩步下跌。

王婉諭今天接受網路節目專訪時分析，賴清德雖然維持民調領先，但是有執政包袱，不敢檢討蔡政府的施政缺失，而且拋出的政見缺乏亮點，難以突破現狀；侯友宜與黑金派系靠攏，自毀刑警反黑人設，持續位居老三，搶救藍營基本盤，力圖止跌回穩，但是卻不見成效。

王婉諭還說，柯文哲在716凱道活動過後，出現仇女、物化女性等言論，還有跟嘉義海線黑道大老同台等負面爭議，主打超越藍綠，但是核心價值搖擺不定，民調緩步下跌。

王婉諭說，面對民調要抱持戒慎恐懼的態度，傾聽民意，調整政策方向，2024年是時代力量的關鍵一役，必定要背水一戰，未來會推出最優秀的不分區名單，突破5%政黨票，站穩目前立法院的席次，維持黨團運作。

王婉諭指出，時代力量在區域立委的部分，目前已經通過徵召現任立委邱顯智、她本人分別參戰新竹市及新竹縣第二選舉區（竹東、寶山、北埔、峨眉、橫山、五峰、竹北19里），未來將針對新竹長期的交通、教育及土地規劃不均等問題提出解方。

有關新竹市長高虹安涉貪爭議，王婉諭指出，民眾黨、國民黨極力護航，展現台灣政治的荒謬之處，宜蘭縣長林姿妙先前遭到起訴時，民眾黨前立委蔡壁如、現任立委陳琬惠要求林姿妙知所進退，辭去縣長、承諾放棄連任，負起政治責任，結果面對自己人涉貪遭起訴，態度卻是完全雙標。

王婉諭強調，每個政黨面對價值選擇時，都應該要有明確的態度，而不是變形蟲式的標準，為選票不顧一切。

王婉諭表示，政治本來就是你我的生活，時代力量會跟社會大眾站在一起，而不是跟黑金、財團站在一起，對於小黨來說，踏出去的每一步、做出的每一個選擇都非常重要，時代力量會證明堅持價值與理念，不用跟牛鬼蛇神稱兄道弟，也能獲得選民的支持。