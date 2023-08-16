政院明拍板道路交通安全基本法 TPASS通勤月票擬常態化

民間團體發起還路於民大遊行將於20日登場，行政院會明天將討論「行人交通安全政策綱領」，以「守護行人安全、強化責任駕駛、普及公共運輸」三大核心目標，盼逐步達到零死亡願景；同時，明日院會預計拍板「道路交通安全基本法」草案，將列為優先法案送立法院審議。

行政院官員指出，行人交通安全政策綱領參考瑞典，設立階段性目標，未來也會召開中央道路交通安全會報，包括中央各部會和地方政府來發布道路安全計畫，希望中央地方協力，逐步達到零死亡的願景。道路交通安全基本法草案，擬作為跨部會、各級政府共同維護、改善交通安全的依據，中長期如有相關法案也會研議。

在守護行人安全方面，官員指出，適逢開學季，交通部已陸續完成學校周邊行人空間改善，工程面特別引進都市交通設計概念，改善重點路段，某些路段採取人車分離，路口減少人車衝突等。

在強化責任駕駛部分，教育面要把行人優先的停讓文化納入課程；監理面，汽機車重新考照未來會更嚴格，包括道路訓練、考驗，增加汽車道路項目、路線等來強化；由於機車傷亡數據居高不下，未來也會加強機車考照制度，強化駕駛危險感知能力。今年七月起，汽機車行經行人穿越道不停讓會加重處罰，這部分也會繼續強化。

在普及公共運運輸方面，官員表示，TPASS行政院通勤月票獲得不少好評，一定會續辦，走向常態化。另外會加強公共運輸補助、健全公共運輸路網，政院將補助全國22縣市客運業者，加密班次讓大家更方便，盼藉此替代私人運具；並開闢幹線公車，提升運輸效率和服務水準。

另將推動補助駕駛的就業獎勵，希望增加營運虧損補貼，特別是路線減班、停駛，或不同路線可用小巴士因地制宜等，未來會推出更細部方案，協助駕駛及客運業者；而偏遠鄉鎮的幸福巴士、幸福小黃也會持續擴大，以符合在地需求。