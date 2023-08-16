少將貪洗衣機判12年「抵殺3個人」 游淑慧批：殺人判太輕

國民黨議員游淑慧今天在臉書表示，「貪汙1台洗衣機抵殺3個人」，這就是台灣的司法正義？游說這幾天看到兩則新聞，一是「嗑藥男疑妻不忠持刀殺人判刑4年」、一是「貪汙洗衣少將被判12年」，兩相比較就知道台灣司法出了問題，「不是貪汙判太重，是殺人判太輕了！」

游淑慧說，陸軍前少將貪汙公物、又請友人偽造存放證明書，處處顯示犯後企圖掩飾，「無分價格高低、貪汙就是貪汙」，法院評估從重量刑也沒什麼好說。

游認為，但是殺人就不一樣，可以說自己受到藥物、酒精、毒品影響，甚至透過心裡因素迴避責任等爭取減刑，實在過於簡單，過去電視劇裡的黑幫經常「先喝一口酒再開槍」，充滿了滿滿的儀式感，其實背後的目的不只是壯膽，很可能也是規避刑責的考量。

游說，還記得6月時，馬來西亞女大生遭殺害案，死刑遭到撤銷判決，讓女大生的媽媽崩潰淚崩「我不是送女兒來台灣死的」，顯示出我們的司法正義無法彰顯。

游淑慧說，民進黨廢死主義執政下，重傷害、殺人意圖更有恃無恐，也讓法官在判刑時往往「從輕量刑」，因此她除了主張「執行死刑」外，更要提出修法「殺人、重傷害」均不得假釋，不能總是讓壞人傷害、殺人後先從輕量刑再假釋，最後沒幾年就出來享福，徹底破壞台灣的司法正義！

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