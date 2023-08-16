被點名與槍擊案有關 余天不解館長「變了」：腦袋好一點別被利用

網紅「館長」陳之漢昨日晚間透過直播指控，2020年8月遭槍擊「我現在認定就是民進黨開的槍，但我沒有證據」，還點名民進黨立委陳明文、余天等人，自稱去搜尋關鍵字就可了解案情。余天今天下午出面受訪表示，他被這樣無端指控，心裡很不舒服，館長可以沒有證據亂指控任何一人嗎？喊話館長「腦袋好一點」，不要被人利用。

余天表示，現在雖然言論自由，但是無憑無據這樣指控人不對，他跟館長其實交情滿好，還曾上館長節目兩次，不曉得為什麼要提到他的名字，館長都說沒證據還說出來，胡說八道，亂講一通。

民進黨中央喊話要提告，個人是否也會向館長提告，余天說，他從演藝圈出道到現在都沒有告過人，都是被告，實在不清楚館長為什麼會這樣說，就交給黨中央處理。

針對館長控金主說，余天表示，什麼叫金主，胡說八道亂講一通，每個人在跑江湖，哪個人沒有認識黑道，但不能沒有證據亂指控，館長講的什麼成員他不知道，如果館長有質疑，怎麼到現在才提出來。余天感嘆，館長以前算中立的，不知道現在為什麼變成這樣，希望頭腦好一點，不要被利用了。