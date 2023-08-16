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直播／控「就是民進黨開的槍」挨告 館長再開直播回嗆：不告就是孬種

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控「就是民進黨開的槍」挨告 館長再開直播回嗆：不告就是孬種

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
網紅「館長」陳之漢（圖）日前於凱道舉行「公平正義救台灣」活動。記者許正宏／攝影
網紅「館長」陳之漢（圖）日前於凱道舉行「公平正義救台灣」活動。記者許正宏／攝影

網紅「館長」陳之漢昨直播指控槍擊案「就是民進黨開的槍」，民進黨發言人16日回擊，館長公然散播不實訊息已違法將採進一步法律行動。館長再回嗆，「民進黨你不告我你就是孬種」，做了一堆違反法律的事情，還敢講話啊來啊來告，館長更說，「沒有證據？」， 這兩年都有證據，都有直播過了，「你民進黨是害怕還是健忘」，他預告下午4時30分直播說明。

館長15日晚間在YouTube直播，火力全開批評民進黨能源政策，並語出驚人指他之前被寶和會開槍，「我現在認定就是民進黨開的槍」，他說，不是民進黨不幫他處理槍擊案，而是槍擊案幕後是民進黨叫人來的。

館長更要網友去搜尋陳明文、典獄長、鍾文智、余天等關鍵字，「什麼噁心的結構，這群人之噁心，台灣就這樣被黑幫綁架，民進黨只是小弟而已」。

館長陳之漢直播爆料，認為槍擊案是民進黨開的。圖／摘自館長惡名昭彰YouTube頻道
館長陳之漢直播爆料，認為槍擊案是民進黨開的。圖／摘自館長惡名昭彰YouTube頻道

民進黨 館長 直播

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