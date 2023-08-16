游淑慧轟拿雲豹能源錢宛若黨產 民進黨點名8藍政要也投入綠能
國民黨台北市立委參選人游淑慧今天指控，民進黨立委賴品妤父親賴勁麟擔任董事長的雲豹能源公司，捐給新潮流系政治人物上百萬元的政治獻金，宛若民進黨黨產。民進黨發言人張志豪回應，奉勸國民黨有心人士及立委參選人不要為了拚自己的曝光和聲量，老是雙標，當用政爭口水不斷造謠抹黑的同時，很可能打臉自己人。
張志豪表示，國民黨總是大喊反對民進黨的綠能政策，但實際上國民黨內有許多要角目前都身兼綠能產業的董事或獨立董事，甚至接下不少政府的重要綠電工程，根本就口是心非、為反對而反對。
張志豪指出，曾在藍營執政的官員中，投入綠能產業的不勝枚舉，有侯友宜國政召集人杜紫軍、國民黨副主席夏立言、國民黨中常委陳宗興、馬政府經濟部部長施顏祥、馬政府經濟部次長林聖忠、馬政府台電董事長黃重球、馬政府國發會主委林祖嘉、馬政府經建會主委蔡勳雄以及經濟部長辦公室專門委員毛恩洸。請問這些人也是「藏富於國民黨」嗎？國民黨就是用自己的歪哥經驗在看其他政黨，但同樣低劣套路，只會讓人看破手腳。
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