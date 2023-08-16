游淑慧轟拿雲豹能源錢宛若黨產 民進黨點名8藍政要也投入綠能

國民黨台北市立委參選人游淑慧今天指控，民進黨立委賴品妤父親賴勁麟擔任董事長的雲豹能源公司，捐給新潮流系政治人物上百萬元的政治獻金，宛若民進黨黨產。民進黨發言人張志豪回應，奉勸國民黨有心人士及立委參選人不要為了拚自己的曝光和聲量，老是雙標，當用政爭口水不斷造謠抹黑的同時，很可能打臉自己人。

張志豪表示，國民黨總是大喊反對民進黨的綠能政策，但實際上國民黨內有許多要角目前都身兼綠能產業的董事或獨立董事，甚至接下不少政府的重要綠電工程，根本就口是心非、為反對而反對。