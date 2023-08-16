易寶宏涉賄賂「拿滿分」保送外役監 時力批：司法威信再蒙陰霾

時代力量發言人廖子齊今天表示，外役監審查爆出重大弊案，基層人員即可擅改評分表，縱放受刑人至外役監，顯見審查程序出現嚴重疏漏，幾乎沒有任何防弊機制，不禁令人質疑過去到底還有多少個「易寶宏」。

時代力量發布新聞稿說明，台北市信義區夜店殺警案主嫌易寶宏，先前獲准到外役監服刑，引發社會譁然，今天有媒體再度揭露，易寶宏服外役監的審查評分表，涉嫌賄賂官員，造假拿滿分，直接保送外役監。

廖子齊指出，依據媒體資料，易寶宏曾經有施用毒品紀錄，在申請外役監的審查評分表，承辦人員未勾選毒品前科，讓他以滿分保送外役監，而在矯正署自清及政風單位深入調查後，承辦人員遭貪瀆罪嫌移送廉政署，而且不排除有更高層級的人員涉案。

廖子齊認為，不論是程序問題或是人為操縱，外役監出包早就不是個案，這起弊案再次掀開外役監的黑幕，涉案人員當然應該徹查到底，本案不論是承辦人員單純疏失或有心包庇，還是另有高層指使，凸顯整個外役監審查程序漏洞百出，查核機制完全失能，讓有心人士有機可乘。

廖子齊表示，外役監制度成為權貴的庇護溫床，所剩無幾的司法威信，再度蒙上一層陰霾，法務部必須盡速對審查程序、獄政管理進行全面檢討和改進，確保未來遴選外役監的過程更加嚴謹，杜絕類似事件的再次發生。