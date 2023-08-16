陳建仁稱打詐有初步成果　陳琬惠拿數據打臉批可笑

行政院長陳建仁日前表示，自打詐綱領1.5版實施以來已具「初步成果」，並稱今年1月至7月查扣犯罪不法所得較去年同期成長近5倍，顯示落實犯罪不法所得查扣及罪贓返還已「初具成效」。民眾黨立法委員陳琬惠今天拿出數據打臉，陳琬惠表示，今年6月詐騙案是13年來第三高、7月的詐騙案也是13年來次高，批評陳建仁說法可笑，呼籲陳建仁不要再騙人。

近年來詐騙案猖獗，行政院今年5月底打詐辦公室揭牌成立，6月行政院核定打詐綱領1.5版。陳琬惠質疑，近13年來，單月詐騙案最高就是在今年5月，6月詐騙案雖然降至是13年來第三高，但7月詐騙案又升到13年來次高。

陳琬惠指出，今年1月到7月有19941件詐騙案，跟去年同期16023件相比不減反增；今年1月到7月詐騙案財損高達43億7千萬，比起去年同期38億2千萬也是上升。去年7月，打詐綱領1.0版就已經實施，請問「初具成效」在哪裡？陳建仁不道歉就算了，還繼續大內宣，厚顏無恥的程度令人憤怒。

陳琬惠表示，打詐綱領1.5版實施以來，各部會消極擺爛的問題仍層出不窮，包含金管會對銀行行員勾結詐騙集團案處理怠惰、NCC對電信業者監理不力、數發部未稽查第三方支付業者等。陳建仁是不知道，還是裝作沒看到？

陳琬惠呼籲，當國人飽受詐騙所苦，陳建仁不要麻木不仁，身為行政院長，應該扛起督導各部會的責任，別再用禁不起檢驗的說詞欺騙社會大眾，不是靠耍嘴皮子就能打詐。