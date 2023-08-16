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民進黨下軍令狀：屏南選區立委 唯一支持徐富癸

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中執會今天通過，改徵召屏東縣民政處長徐富癸參選屏東縣第二選區立委。圖／民進黨提供
民進黨中執會今天通過，改徵召屏東縣民政處長徐富癸參選屏東縣第二選區立委。圖／民進黨提供

民進黨中執會今天通過，改徵召屏東縣民政處長徐富癸參選屏東縣第二選區立委。民進黨副秘書長黃建嘉表示，徐富癸經中執會一致無異議通過後，就如同黨下了動員令、軍令狀，是民進黨唯一支持的人選，會展現十足爆發力拚勝選。

目前屏南選區已有同屬綠營的無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳投入參選，將與長年在潘孟安團隊服務的徐富癸對壘。徐富癸也在參選聲明中表示，屏東縣只有兩席立委，屏北已經有鍾佳濱，屏南的綠色版塊始終是遺憾，也讓屏南的守護與照顧在台灣最南端缺一角。黨內人士說，徐並未將蘇震清家族視為綠色板塊的說法，煙硝味十足；今天通過徵召後，形同蘇家與潘孟安陣營整合破裂，正式開戰了。

民進黨發言人張志豪會後轉述代理會議主席柯建銘致詞指出，徐富癸同志曾經擔任聯合報恆春駐地記者3年，深入恆春半島每個角落跑新聞，後來擔任潘孟安立委服務主任10年，其中7年主要上班地點在東港服務處，但每周固定的服務時間，陪著當時的立委潘孟安在東港、恆春做選民服務，平日則是第一線處理鄉親接待及服務案件。

柯建銘表示，徐富癸也從潘孟安縣長辦公室主任到現在屏東縣長周春米的民政處長，一共八年半的時間，嫻熟縣府運作，未來若有機會進入立法院，以過去的服務經驗，一定可以馬上扛起守護屏南的責任，從中央到地方，做好服務，解決民眾的難題。

柯建銘說，屏東縣的建設需要中央、地方聯手處理，徐富癸有能力扮演最重要的橋樑，配合周春米及縣府局處，以屏南民眾及地方需求為優先，爭取最多的中央資源到屏東，成為屏南最佳代言人跟守護者。

潘孟安 民進黨

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