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潘一全說侯友宜不會當選 考紀會：已改口說唯一支持

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨考紀會主委黃怡騰。本報資料照片
國民黨考紀會主委黃怡騰。本報資料照片

南投縣副議長潘一全13日在臉書表示，國民黨總統參選人侯友宜「一定不會當選」，若侯當選他要一輩子吃素。國民黨考紀會主委黃怡騰受訪表示，黃怡騰說，事後考紀會了解，潘有進一步解釋，還是會「唯一支持侯候選人」。

黃怡騰表示，只要潘一全更努力，相信這件事可以捲起這麼多風浪，潘願意講一些正面的話，應該會更有影響力，期待潘會為黨做出更多正面積極的事、拉更多的票，來支持黨的候選人。

對於苗栗縣前縣長徐耀昌一案，黃怡騰說，事後徐說是一時口誤，但很多人反應徐到底是日有所思、夜有所夢，還是一時口誤，因此要聽徐說明，本周一考紀會已去函給徐和苗栗縣黨部，就徐說話的具體時空地點，到底說這這些話是什麼意思，是不是他本人的想法，到底說法是怎麼樣，「我們願聞其詳，是否請他來跟我們解釋」。去函10天內請徐耀昌提出說明，考紀會再做後續處理。

媒體詢問考紀會不會親自約詢？黃怡騰表示，考紀會是法紀組織，不同於國家的司法系統，有自己辦案的方式。去函請徐說明，若徐願意致電或親自來，或寫個說法讓考紀會了解，考紀會都願意，也請地方黨部人員請教徐做輔助說明。因為實在太多媒體和黨員對徐的說法有很深的反應，後續也會參考這些意見來做處理。

而鴻海創辦人郭台銘參選動作頻頻，黨內不少黨籍議員和地方人士和郭台銘合體站台，對於黨紀要如何處置？黃怡騰重申，全代會已經做成決議支持黨的提名參選人侯友宜，根據黨章規定，參選人要按照參選公約支持黨參選人， 如有違反會依照黨章懲處，該罰的就會針對每個人具體行為做成處分。

對於懲處標準，黃說，每個人講話的時空不一定會一樣，會具體就個案來判斷。黃怡騰表示，紀律是一貫的，不會因為時空或特定的人有不同的標準，考紀會一向是如此。大家願意支持黨，相信會配合黨的期待，團結勝選，以及對外說明，或者過去說的話用實際行動化解誤會。

考紀會 郭台銘

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