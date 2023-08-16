快訊

「勞保退休金」提早5年領被打8折不划算？她舉例：先賺了20年

「冷氣報修等到哭」9成人第一步就錯了！內行曝一管道：師傅很快就來

美對中外交融冰？從3國峰會看出軍事準備未停下腳步

黃國昌批濫訴 鄭文燦：正義不是由一個人來壟斷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
對於前立委黃國昌批濫訴，行政院副院長鄭文燦說，正義不是由一個人來壟斷。記者游明煌／攝影
對於前立委黃國昌批濫訴，行政院副院長鄭文燦說，正義不是由一個人來壟斷。記者游明煌／攝影

行政院副院長鄭文燦提告時代力量前立委黃國昌多次編故事抹黑，黃國昌透過臉書反嗆，鄭文燦要告就來告，這種濫訴見識多了。鄭文燦今天回嗆，正義不是由一個人來壟斷，批黃國昌濫用言論自由。

鄭文燦今天到汐止視察基隆捷運規畫進度，媒體詢問有關黃國昌反嗆要告就來，這是濫訴，要恐嚇讓他閉嘴，但黃國昌違建占國有地卻遲遲不處理。

鄭文燦說，「我想正義不是由一個人來壟斷、由一個人來詮釋」，黃國昌有沒有濫用言論自由，大家可以看到黃引用的資料，黃引述桃園市政府的文獻已經顯示，他在這條捷運車站附近地區不辦都市計畫、沒有配地，防止土地炒作，也沒有受到任何特定人的影響。

鄭表示，如果他要去炒作的話，怎麼做成一個相反的決定，資料明確顯示，這個地區不辦都市計畫、保留現狀、保留農地，到現在為止都還是特農區，在他的任內，大家也可以去查一下，這個都有實價登錄，還是農地的價格，更不會有一坪20萬這樣的天文數字。

黃國昌 鄭文燦 基隆捷運

延伸閱讀

基捷「最後一哩路」拚10月綜規核定 鄭文燦：核定後9年可完工通車

基捷「最後一哩路」拚10月綜規核定 鄭文燦：核定後9年可完工通車

基捷財務解套？鄭文燦：40億開發效益 基隆9年工期僅需編17億預算

基捷財務解套？鄭文燦：40億開發效益 基隆9年工期僅需編17億預算

相關新聞

黃國昌批濫訴 鄭文燦：正義不是由一個人來壟斷

行政院副院長鄭文燦提告時代力量前立委黃國昌多次編故事抹黑，黃國昌透過臉書反嗆，鄭文燦要告就來告，這種濫訴見識多了。鄭文燦...

館長控遭槍擊是「民進黨開的槍」 莊瑞雄：無釐頭言論

網紅館長陳之漢昨天指稱，當年遭到槍擊就是民進黨開的槍。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，館長要指控別人開槍，然後自己沒...

影／談父親綠能公司爭議 賴品妤：過去已講過 冷飯熱炒

民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟擔任多家綠能公司董事長，遭質疑民進黨反核是為了發大財。對此，民進黨立委賴品妤表示，這些事情早...

國民黨團指前瞻長照預算失能 綠委：後人乘涼抱怨前人

國民黨立法院黨團今天表示，前瞻長照預算失能，6年執行率僅21%。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，這麼可怕的數字，其實是錯...

前瞻長照預算實現率21％ 藍批撒幣淪空談

審計部日前報告指出，政府投入約85億元前瞻預算整建長照據點，但截至去年底，預算實現率僅21.94%。國民黨立院黨團書記長...

台經濟成長率預估跌破2 李貴敏：打臉民進黨吹噓

伴隨台灣出口連11黑，台灣今年經濟成長率恐難保2。國民黨立委李貴敏今表示，主計總處下修台灣全年經濟成長率，打臉民進黨日前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦