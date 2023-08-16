黃國昌批濫訴 鄭文燦：正義不是由一個人來壟斷

行政院副院長鄭文燦提告時代力量前立委黃國昌多次編故事抹黑，黃國昌透過臉書反嗆，鄭文燦要告就來告，這種濫訴見識多了。鄭文燦今天回嗆，正義不是由一個人來壟斷，批黃國昌濫用言論自由。

鄭文燦今天到汐止視察基隆捷運規畫進度，媒體詢問有關黃國昌反嗆要告就來，這是濫訴，要恐嚇讓他閉嘴，但黃國昌違建占國有地卻遲遲不處理。

鄭文燦說，「我想正義不是由一個人來壟斷、由一個人來詮釋」，黃國昌有沒有濫用言論自由，大家可以看到黃引用的資料，黃引述桃園市政府的文獻已經顯示，他在這條捷運車站附近地區不辦都市計畫、沒有配地，防止土地炒作，也沒有受到任何特定人的影響。

鄭表示，如果他要去炒作的話，怎麼做成一個相反的決定，資料明確顯示，這個地區不辦都市計畫、保留現狀、保留農地，到現在為止都還是特農區，在他的任內，大家也可以去查一下，這個都有實價登錄，還是農地的價格，更不會有一坪20萬這樣的天文數字。