快訊

「勞保退休金」提早5年領被打8折不划算？她舉例：先賺了20年

「冷氣報修等到哭」9成人第一步就錯了！內行曝一管道：師傅很快就來

美對中外交融冰？從3國峰會看出軍事準備未停下腳步

館長控遭槍擊是「民進黨開的槍」 莊瑞雄：無釐頭言論

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄。記者曾原信／攝影

網紅館長陳之漢昨天指稱，當年遭到槍擊就是民進黨開的槍。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，館長要指控別人開槍，然後自己沒有證據，這樣叫做什麼指控，對於這種無釐頭的言論，民進黨團沒有辦法評論。

陳之漢昨天在直播驚爆，「我現在認定就是民進黨開的槍」，不過沒有證據，還要網友去搜尋民進黨立委陳明文、余天，還有鍾文治等關鍵字。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，莊瑞雄受訪時表示，館長指控別人開槍，然後又說沒有證據，這叫做什麼指控，任何指控都不能憑自己的心情或者主觀做揣測，總是要有點蛛絲馬跡，因對於館長這樣的批評、發表這樣的言論，民進黨團覺得有點無釐頭。

莊瑞雄說，民進黨團認為館長這樣的說法，違背民眾對於刑案發生的認知，任何人被指控都不是好事，館長要指控別人，又說沒有任何證據，對於這樣無釐頭的言論，民進黨團沒有辦法評論。

民進黨 館長 莊瑞雄 陳之漢 槍擊

延伸閱讀

綠委：賴清德出訪強化台巴友誼 中國介選是麻煩製造者

陳明文：拜託館長不要再講我了 我和寶和會沒關係

館長爆「是民進黨開的槍」陳明文：硬染黑我 莫名其妙

館長陳之漢直播爆 槍擊案是民進黨開的

相關新聞

館長控遭槍擊是「民進黨開的槍」 莊瑞雄：無釐頭言論

網紅館長陳之漢昨天指稱，當年遭到槍擊就是民進黨開的槍。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，館長要指控別人開槍，然後自己沒...

817「挺郭宴」前傳李佳芬當郭董副手？地方人士：韓不會蹭這個局

周刊報導，現任彰化縣議會機要秘書劉坤鱧指稱，他曾多次向擁郭的議長謝典林大力建議，應推薦韓國瑜夫人李佳芬列為鴻海創辦人郭台...

影／談父親綠能公司爭議 賴品妤：過去已講過 冷飯熱炒

民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟擔任多家綠能公司董事長，遭質疑民進黨反核是為了發大財。對此，民進黨立委賴品妤表示，這些事情早...

國民黨團指前瞻長照預算失能 綠委：後人乘涼抱怨前人

國民黨立法院黨團今天表示，前瞻長照預算失能，6年執行率僅21%。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，這麼可怕的數字，其實是錯...

前瞻長照預算實現率21％ 藍批撒幣淪空談

審計部日前報告指出，政府投入約85億元前瞻預算整建長照據點，但截至去年底，預算實現率僅21.94%。國民黨立院黨團書記長...

台經濟成長率預估跌破2 李貴敏：打臉民進黨吹噓

伴隨台灣出口連11黑，台灣今年經濟成長率恐難保2。國民黨立委李貴敏今表示，主計總處下修台灣全年經濟成長率，打臉民進黨日前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦