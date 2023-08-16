館長控遭槍擊是「民進黨開的槍」 莊瑞雄：無釐頭言論

網紅館長陳之漢昨天指稱，當年遭到槍擊就是民進黨開的槍。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，館長要指控別人開槍，然後自己沒有證據，這樣叫做什麼指控，對於這種無釐頭的言論，民進黨團沒有辦法評論。

陳之漢昨天在直播驚爆，「我現在認定就是民進黨開的槍」，不過沒有證據，還要網友去搜尋民進黨立委陳明文、余天，還有鍾文治等關鍵字。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，莊瑞雄受訪時表示，館長指控別人開槍，然後又說沒有證據，這叫做什麼指控，任何指控都不能憑自己的心情或者主觀做揣測，總是要有點蛛絲馬跡，因對於館長這樣的批評、發表這樣的言論，民進黨團覺得有點無釐頭。

莊瑞雄說，民進黨團認為館長這樣的說法，違背民眾對於刑案發生的認知，任何人被指控都不是好事，館長要指控別人，又說沒有任何證據，對於這樣無釐頭的言論，民進黨團沒有辦法評論。