國民黨團指前瞻長照預算失能 綠委：後人乘涼抱怨前人

國民黨立法院黨團今天表示，前瞻長照預算失能，6年執行率僅21%。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，這麼可怕的數字，其實是錯誤解讀，長照服務滿意度已經高達97.6%，前人種樹後人乘涼，後人在乘涼的過程當中，抱怨前人種的樹不夠高、不夠好、不夠密。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，劉世芳表示，國民黨團引用的資料來自監察院，蔡政府在長期照顧付出相當多心力，包括軟硬體的設備，前人種樹後人乘涼，長照滿意度從2019年的90%，2021年已經高達97.6%，而長期照顧的服務人數幾乎成長4.12倍。

劉世芳說，國民黨團認為長照的硬體設備不夠多、不夠好，衛福部當然有改善的空間，但是服務的人數擴增非常多，而且相關單位曾經提出，學區裡面不能重複有長照中心，或者是要合法取得，工程進度當然會落後。

劉世芳說明，國民黨團所說的實現率只有21%，其實是屬於工程進度，或者是地方的小型工程，因為疫情的關係而延宕，國民黨團的朋友對於看數目字非常清楚，麻煩整頁全部看完，不要只看上半頁，看圖表說故事。

劉世芳強調，長期照顧的滿意度已經跳增到97.6％，這些數字在相關新聞資料、官方網站都看得到，國民黨團的控訴其實不成立，尤其台灣面對少子化、平均餘命增加，政府對於長照當然要盡心盡力，甚至是納入前瞻基礎建設計畫，大家共同推動。

劉世芳還說，長期照顧總共分為三期，其中第一期的實現率已經高達83%，國民黨團只看到最後一期，還沒有進度出來，如果要用這種方式控訴民進黨，其實非常不公平，前人種樹後人乘涼，後人在乘涼的過程當中，你在抱怨前人種的樹不夠高、不夠好、不夠密，這樣不盡公允。