地方盛傳捲官司、被搓圓仔湯 趙正宇宣布參選破除謠言

近來地方盛傳，無黨籍桃園市立委趙正宇因為選入司法案件不敢再參選，甚至傳出他被對手搓圓仔湯。趙正宇今天宣布競選連任，用實際行動破除謠言，證言清白。另外，趙正宇先前被捲入收受殯葬業者賄款的陽明山弊案，事後獲判無罪；趙正宇今天到監察院陳情，希望監察委員依職權調查該案時任檢察官於偵查過程中的違法濫權。

桃園市第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里）選民結構藍大於綠，長期被視為綠營艱困選區，民進黨本屆該選區立委未提名，禮讓趙正宇參選；下屆立委選舉，國民黨提名議長邱奕勝姪女邱若華參選，民進黨至今未推出人選，外傳民進黨將再度禮讓趙正宇。

趙正宇今天在立法院宣布競選連任時表示，近期地方盛傳，他因為無端捲入司法案件，不敢再參選；另外坊間也傳出，他因為被對手摸頭、搓圓仔湯；因此，他用行動破除謠言，努力讓政績看得到、服務找得到、建設用得到，是他一直以來對選民最重要的承諾。

另外，針對3年前被捲入陽明山案，趙正宇表示，檢調在沒有任何確實證據的情況下，兵分多路大舉發動搜索，更漠視刑事訴訟法偵查不公開相關規定渲染案情，利用輿論入人於罪，意圖將他與sogo案連結，導致錯誤羈押裁定。

趙正宇說，檢方在明知羈押理由已不存在，仍強行押人取供，甚至於提訊過程中，暗示至少需承認逃漏稅捐罪方可偵結此案。經過3年調查，在查無任何事證的情形下，檢方僅使用「疑似涉嫌」意圖影射連結，並掩蓋檢方錯誤辦案、錯誤羈押、及濫權濫訴，無疑是對司法正義最大諷刺，對他的清白造成傷害。

趙正宇今天上午前往監察院遞交陳情書，希望監委調查該案時任檢察官在偵查過程的違法濫權。趙正宇說，這就是司法不公，檢調草率辦案，莫名其妙，他身為立委都被這樣對待，更何況是一般民眾，請監委徹底調查。

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