前瞻長照預算實現率21％ 藍批撒幣淪空談

審計部日前報告指出，政府投入約85億元前瞻預算整建長照據點，但截至去年底，預算實現率僅21.94%。國民黨立院黨團書記長謝衣鳯今批評，政府大撒幣到長照計畫，卻只成為口號跟空談，包括整體法令、勞動力供給與實際需求都未能解決問題。國民黨立法院黨團總召曾銘宗也表示，除執行率差，已執行部分整建長照據點114處，驗收後沒在使用，未來可能成為蚊子館。

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會。謝衣鳯表示，前瞻的長照預算進度長期嚴重落後，還被國發會連續五年評鑑為高風險（紅燈）預警中計畫，蓋好日照中心，沒業者願意進駐而變成蚊子館，業者也說很多據點消防法規和現行法規不同，200坪只能用到70或80坪。

謝衣鳯表示，長照計畫要達成不是有錢就能做到，包括區域資源是否飽和、在哪裡設據點也要考慮，不應在不需要的地方多設點，反是需要地方沒設點，還有民進黨推行「長照2.0」以來，2017年至今的照服機構以及照服員數量都減少，但申請長照服務者卻大幅增加，政府沒法解決長照業者和人民的實際需求。

曾銘宗指出，國民黨團多次開記者會說前瞻是大撒幣、亂編預算，現在看長照部分，一到三期編列85.6億元，蔡政府執政六年過去，實現率只有21％，就表示蔡政府事前評估沒規劃，前瞻確實是亂編撒幣，事後還沒執行能力，他要求審計部及監察院依法調查，該彈劾、查處都應進行。

國民黨立委李德維也批評，長照據點實現率低，民進黨執政好大喜功，預算一籮筐也凸顯衛福部、中央政府一廂情願，預算編下去彷彿就會自己執行，民眾和地方需要政府協助的地方，蔡英文總統若不會做，下屆讓國民黨來做。