台經濟成長率預估跌破2 李貴敏：打臉民進黨吹噓

伴隨台灣出口連11黑，台灣今年經濟成長率恐難保2。國民黨立委李貴敏今表示，主計總處下修台灣全年經濟成長率，打臉民進黨日前全代會上吹噓「經濟成長率6.57% 」。

李貴敏說，主計總處總算面對現實下修台灣全年經濟成長率至1.95%，今年GDP難保2，也可能創下2016年民進黨執政以來最差的經濟成長率。凡此均與她們一再提醒並示警主計總處、國發會、經濟部、財政部等各行政單位的經濟走勢雷同，也再次驗證主計總處和行政單位的不專業、封建官僚和不思改進。雖然始終死鴨子嘴硬，企圖用各種數據混淆民眾認知，但官員脫離現實的行徑終究經不起考驗，也狠狠打臉民進黨日前全代會侈言「經濟成長率6.57% 」的吹噓。

李貴敏提到，國際間早有示警，例如亞洲開發銀行發表亞洲發展展望報告，早已預估台灣經濟成長率為1.5%；標普全球評級台灣子公司中華信評也下修台灣今年經濟成長率到0.5%，星展銀行（台灣）發布的2023年第3季經濟展望，也大砍今年台灣經濟成長預測值至0.5%。相關資訊早提醒主計總處等行政部門，但官員們就是置之不理，還反向吹噓。

李貴敏指出，國內只有中央銀行聴了進去，而在6月中即把今年經濟成長率預估值下修到1.72%；台灣經濟研究院也隨後下調經濟成長率為1.66%；而中華經濟研究院更是下修至1.6%。可見，除了民進黨政府外，國內外各界從專業的角度都不認同台灣的經濟成長率可以順利保2。

李貴敏表示，反觀綠營官員，除了一再拒絕面對現實而堅稱「保2」的主計總處外，經濟部長王美花在七月底受訪時也用「各國對於經濟成長幅度看法略有不同」等話術廻避經濟成長率無法保2%的提問。