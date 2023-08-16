綠能發電挨轟「綠營發財」 鄭文燦：不要把綠能汙名化

藍白齊轟綠能發電變「綠營發財」，民眾黨總統參選人柯文哲更批評再生能源發展牛步，「綠能蟑螂」風光無限。行政院長副院長鄭文燦今天到汐止視察基隆捷運規畫進度時表示，發展綠能是台灣必須要走的路，但請大家不要把綠能汙名化，用這樣的態度討論綠能是不好的。

國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，人民最痛苦的，莫過於缺電，現在被質疑的弊案，也是民進黨讓「綠能發電」變成「綠營發財」；對新竹市長高虹安被依貪汙罪嫌起訴，侯說，民進黨放著相當多的弊案，許多綠電弊案都不辦，他相信人民眼睛是雪亮的。

鄭文燦說，發展綠能是台灣必須要走的路，把綠能極大化更是台灣接軌國際，減少碳排必要的方式，綠能發展的過程，這個產業有清楚的法律規定，任何人、任何公司只要踩了紅線，就必須接受法律的制裁，但請大家不要把綠能汙名化，用這樣的態度討論綠能是不好的。

鄭文燦表示，綠能仍然是能源組合裡面，非常重要的部分，任何一個能源公司，不管其股東組合是什麼樣的背景，只要是合法的都會給予支持，只要有涉及不法的行為，一樣都會接受制裁。

有關高虹安案，鄭文燦說，高虹安的個案是司法事件，都給予尊重，司法的進度、結果都無法預知，這樣一種政治言語的連結是非常不好的。