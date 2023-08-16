館長陳之漢直播爆 槍擊案是民進黨開的

「館長」陳之漢15日晚間在YouTube直播，火力全開批評民進黨能源政策，並語出驚人指他之前被寶和會開槍，「我現在認定就是民進黨開的槍」，他說，不是民進黨不幫他處理槍擊案，而是槍擊案幕後是民進黨叫人來的。他更要網友去搜尋陳明文、典獄長、鍾文智、余天等關鍵字，「什麼噁心的結構，這群人之噁心，台灣就這樣被黑幫綁架，民進黨只是小弟而已」。

「館長」陳之漢15日晚間在YouTube直播，網友質疑他「是不是民進黨沒幫你處理槍擊案，所以現在想報仇？」陳先問「你怎麼會有這樣的想法？」後，再出聲質疑民進黨。

陳之漢說，陳明文違法接見幫寶和會，鍾文智後面的金主余天領20幾個立委，幫寶和會的金主直接開脫，民進黨跟寶和會就是Buddy Buddy、麻吉麻吉，讓寶和會來開槍他，不過陳也說「我是沒證據啦」，直言是網友講錯了。

陳之漢說，網友可去搜尋陳明文、典獄長、鍾文智、余天等關鍵字，「什麼噁心的結構，這群人之噁心，台灣就這樣被黑幫綁架，民進黨只是小弟而已」。

全案發生在2020年8月，館長在林口自營健身房前，遭寶和會槍手劉丞浩近距離開槍，被送往林口長庚醫院急救後撿回一命。