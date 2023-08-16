快訊

易寶宏申請外役監漏勾「吸毒紀錄」過關 廉政署懷疑有人動手腳

大便浮水上面是有問題？醫指出2種可能 3招助改善腸道健康

館長驚爆「我認定就是民進黨開的槍」！被點名余天：我跟他交情不錯啊

黃國昌嗆鄭文燦要告就來告 堂堂副院長搞得像側翼粉專

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量前立委黃國昌。記者許正宏／攝影
時代力量前立委黃國昌。記者許正宏／攝影

行政院副院長鄭文燦昨天說，時代力量前立委黃國昌多次編故事抹黑，自己已經委請律師提告。黃國昌透過臉書反嗆，鄭文燦要告就來告，這種濫訴見識多了，行政院副院長搞得跟側翼粉專一樣，連基本事實查證能力都喪失，實非台灣之福。

鄭文燦昨天晚間在臉書表示，他在桃園市長任內已經決定，桃園捷運綠線GE01站周遭不新訂或變更都市計畫，如果要圖利地主，不會做出這樣的決策，黃國昌多次看圖編故事抹黑、未經查證，已經逾越言論自由的界線，因此已經委請律師完成提告。

黃國昌回應，鄭文燦要告就來告，這種濫訴見識多了，上一個叫做民進黨立委陳明文，鄭文燦想要藉由提告，恐嚇黃國昌閉嘴，那是絕對無效。

黃國昌還說，拜託鄭文燦稍微用功一點，早在去年媒體揭露曾到黑金招待的政治人物時，自己就公開講過，「所有」曾經被招待過的政治人物，無論藍綠白，都應該出面說清楚。政治人物與黑金劃清界線，更不可濫用權力為黑金服務，這不是黨派的問題，而是是非的問題。

黃國昌表示，鄭文燦身為堂堂行政院副院長，把自己搞得跟側翼粉專一樣，連基本事實查證能力都喪失，實非台灣之福。

黃國昌 鄭文燦 提告 側翼

延伸閱讀

不忍了！遭控助郭哲敏謀利 鄭文燦批「看圖編故事」提告黃國昌

郭哲敏成鄭文燦的政治地雷

黃國昌：高虹安有權利爭取清白 期待法院審理毋枉毋縱

遭批炒地皮助黑金 鄭文燦：若勾結圖利怎做相反決策？

相關新聞

館長控2020遭槍擊是「民進黨開的槍」民進黨喊告

館長陳之漢昨晚直播被問到2020年8月遭槍擊一事，陳之漢驚爆「我現在認定就是民進黨開的槍」，不過強調沒證據，還要網友去搜...

黃國昌嗆鄭文燦要告就來告 堂堂副院長搞得像側翼粉專

行政院副院長鄭文燦昨天說，時代力量前立委黃國昌多次編故事抹黑，自己已經委請律師提告。黃國昌透過臉書反嗆，鄭文燦要告就來告...

館長陳之漢直播爆 槍擊案是民進黨開的

「館長」陳之漢15日晚間在YouTube直播，火力全開批評民進黨能源政策，並語出驚人指他之前被寶和會開槍，「我現在認定就...

獨派：賴清德當選 台獨才有空間

將代表民進黨角逐明年總統大位的副總統賴清德，他接受外媒專訪提及沒有所謂的獨立路徑，現在的國名憲法上就是中華民國，沒有另外...

新聞眼／賴清德修正論述 理念擺一邊

兩波專訪在副總統賴清德出訪前後曝光，無論國內媒體三立電視或美國媒體彭博，都企圖要賴清德說清楚他一向自豪的台獨立場。想贏得...

彭博專訪 追問台獨 賴清德：沒有所謂的獨立路徑

彭博電視十四日播出副總統賴清德的專訪，雙方就「台獨」問題你來我往，賴清德以「台灣是名為中華民國的主權國家」來回應「正式獨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦