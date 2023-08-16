黃國昌嗆鄭文燦要告就來告 堂堂副院長搞得像側翼粉專

行政院副院長鄭文燦昨天說，時代力量前立委黃國昌多次編故事抹黑，自己已經委請律師提告。黃國昌透過臉書反嗆，鄭文燦要告就來告，這種濫訴見識多了，行政院副院長搞得跟側翼粉專一樣，連基本事實查證能力都喪失，實非台灣之福。

鄭文燦昨天晚間在臉書表示，他在桃園市長任內已經決定，桃園捷運綠線GE01站周遭不新訂或變更都市計畫，如果要圖利地主，不會做出這樣的決策，黃國昌多次看圖編故事抹黑、未經查證，已經逾越言論自由的界線，因此已經委請律師完成提告。

黃國昌回應，鄭文燦要告就來告，這種濫訴見識多了，上一個叫做民進黨立委陳明文，鄭文燦想要藉由提告，恐嚇黃國昌閉嘴，那是絕對無效。

黃國昌還說，拜託鄭文燦稍微用功一點，早在去年媒體揭露曾到黑金招待的政治人物時，自己就公開講過，「所有」曾經被招待過的政治人物，無論藍綠白，都應該出面說清楚。政治人物與黑金劃清界線，更不可濫用權力為黑金服務，這不是黨派的問題，而是是非的問題。

黃國昌表示，鄭文燦身為堂堂行政院副院長，把自己搞得跟側翼粉專一樣，連基本事實查證能力都喪失，實非台灣之福。