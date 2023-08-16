賴清德：中國不必把過境美國當文攻武嚇藉口

副總統賴清德出訪巴拉圭接近尾聲，今天在當地與媒體茶敘。被問到中共對他過境美國仍有文攻武嚇，他表示，美國政府也公開講了，總統、副總統過境行之有年，中國不必把過境作為文攻武嚇的藉口，這是很自然的事情。

賴清德說，這次是擔任蔡英文總統的特使，前來巴拉圭傳達祝賀，走的是國家任務，副總統過境其實都行之有年，這一次也都接受台灣團隊跟美國團隊討論，整個過程之間，也可以看得出來台美默契跟信任，整個過程都非常順利，他還看了一場非常精彩的大聯盟比賽。

被問到這次過境美國，中國可能採取讓台海緊張的行為。賴清德說，這次過境就像以往慣例，並沒有什麼特別，如果中國以他過境美國作為藉口，再次展開文攻武嚇，或者展開其他威脅手段，剛好印證了國際媒體不斷報導中國企圖用軍事威脅來介入台灣這場選舉，如果再加上在地協力者呼應，希望這場選舉結果符合中國需要，這樣非常不好，「我也對全國民眾非常有信心。」

媒體也問，賴清德過境美國低調，但在野黨藉機操作「疑賴論」。賴清德說，這次的過境相當穩健、負責任，也由台灣跟美國的團隊共同討論，運用過去默契跟彼此信任，讓這次過境符合過去美國所秉持的原則，也就是安全、舒適、便利、尊嚴，並沒有特別如何。

賴清德也說，不管是「疑賴論「或「疑美論」，都是中國的宣傳，這種狀況之下，不斷釋出疑賴或疑美，目的是要分化台灣跟美國的關係，也在台灣社會創造錯誤認知，進而影響明年總統及立委選舉，基本上美國對台灣的支持，或美國對印太和平穩定的決心，無庸置疑，他個人不斷多次強調，他會捍衛台灣主權，也會增進民主、和平、繁榮，也會維護印太和平穩定，這種狀況下，他的主張跟國際社會做法一致，因此不論是疑賴或疑美，都是來自中國的宣傳。

有媒體問，這一趟是否見到美國重要官員？賴清德說，這一次基本上是擔任特使，主要目的就是要祝賀巴拉圭新任總統就職，時間非常緊迫，掐出12到18日來完成蔡總統交代的任務，已經很不容易了，因此沒有安排跟美國政府官員見面。