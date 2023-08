彭博專訪 追問台獨 賴清德：沒有所謂的獨立路徑

彭博電視十四日播出副總統賴清德的專訪,雙方就「台獨」問題你來我往,賴清德以「台灣是名為中華民國的主權國家」來回應「正式獨立」的疑問,並強調沒有所謂的獨立路徑;他會延續蔡總統「中華民國(台灣)」的用法,不打算更改國名。

賴清德也說,台海議題是國際性的,「國際紅線就是台灣紅線,也是我的紅線」。

賴清德首次以副總統身分接受國際媒體專訪,彭博商業周刊以封面新聞報導,彭博網站標題為「Taiwan's Election Is All About War(台灣的選舉關注戰爭議題)」,副標則是「Lai Ching-te, the vice president, is ahead in the polls. Can he keep the peace with Beijing?(副總統賴清德民調領先,他能和北京維持和平嗎?)」文中說,賴清德若當選,可能開啟台灣再四年的和平繁榮,也可能引發戰爭。

彭博電視(Bloomberg TV)公布專訪片段,賴清德以中文回答,根據彭博公布的內容,主持人數度追問賴的台獨立場。彭博主持人詢問,「台灣人民追求正式獨立(formal indenpence)嗎?你呢?」賴清德說,根據事實,他所謂的務實,指的是台灣已是主權國家,名稱為中華民國,不是中華人民共和國的一部分,中華民國與中華人民共和國互不隸屬,沒有再宣布獨立的必要。

不過,彭博報導中說,賴清德很難消除外界對他的憂心,認為他可能採取比蔡英文總統更極端的立場,甚至走向正式台獨之路。

主持人追問賴清德的正式獨立藍圖是什麼?賴清德說,沒有所謂的獨立路徑,他的責任是在捍衛台灣、維持台灣的民主和平與繁榮之際,維持台海現狀,「我們必須努力維持現狀,因為台灣已是主權國家。」

賴清德說,台海局勢緊張甚至影響現狀,這不是台灣造成的,而是源自北京愈發獨斷的作為;北京不僅想併吞台灣,也想改變國際秩序;台海問題是國際性的,「國際紅線就是台灣紅線,也是我的紅線。」

主持人接著詢問,賴清德的一些挑釁言論引發華府關切,「你做了什麼改變?」賴說,他身為蔡英文總統國安團隊的一員,與美國之間有著負責任且清晰的溝通管道,有效分享訊息,了解問題所在並合作解決。

被問及中國領導人習近平看法時,賴清德說,不想成為敵人,可以做朋友,且樂見中國和台灣一樣享有民主和自由。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示,賴清德一路走來,台獨路徑軌跡既明確又深刻,很難讓國際及台灣人民放心,如今又為了選舉,頻頻修正說法,不僅是欲蓋彌彰,更凸顯自相矛盾與錯亂的立場,這位「台獨金孫」恐怕難以令人信服,且賴清德所謂的維持現狀,其實是台海兵凶戰危的狀態。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚批評,賴清德利用過境「竄美」,鼓噪「台獨」分裂謬論,賴是不折不扣的「台獨」工作者、徹頭徹尾的麻煩製造者。