彭博專訪 追問台獨 賴清德：沒有所謂的獨立路徑

彭博電視十四日播出副總統賴清德的專訪，雙方就「台獨」問題你來我往，賴清德以「台灣是名為中華民國的主權國家」來回應「正式獨立」的疑問，並強調沒有所謂的獨立路徑；他會延續蔡總統「中華民國（台灣）」的用法，不打算更改國名。

賴清德也說，台海議題是國際性的，「國際紅線就是台灣紅線，也是我的紅線」。

賴清德首次以副總統身分接受國際媒體專訪，彭博商業周刊以封面新聞報導，彭博網站標題為「Taiwan's Election Is All About War（台灣的選舉關注戰爭議題）」，副標則是「Lai Ching-te, the vice president, is ahead in the polls. Can he keep the peace with Beijing?（副總統賴清德民調領先，他能和北京維持和平嗎？）」文中說，賴清德若當選，可能開啟台灣再四年的和平繁榮，也可能引發戰爭。

彭博電視（Bloomberg TV）公布專訪片段，賴清德以中文回答，根據彭博公布的內容，主持人數度追問賴的台獨立場。彭博主持人詢問，「台灣人民追求正式獨立（formal indenpence）嗎？你呢？」賴清德說，根據事實，他所謂的務實，指的是台灣已是主權國家，名稱為中華民國，不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒有再宣布獨立的必要。

不過，彭博報導中說，賴清德很難消除外界對他的憂心，認為他可能採取比蔡英文總統更極端的立場，甚至走向正式台獨之路。

主持人追問賴清德的正式獨立藍圖是什麼？賴清德說，沒有所謂的獨立路徑，他的責任是在捍衛台灣、維持台灣的民主和平與繁榮之際，維持台海現狀，「我們必須努力維持現狀，因為台灣已是主權國家。」

賴清德說，台海局勢緊張甚至影響現狀，這不是台灣造成的，而是源自北京愈發獨斷的作為；北京不僅想併吞台灣，也想改變國際秩序；台海問題是國際性的，「國際紅線就是台灣紅線，也是我的紅線。」

主持人接著詢問，賴清德的一些挑釁言論引發華府關切，「你做了什麼改變？」賴說，他身為蔡英文總統國安團隊的一員，與美國之間有著負責任且清晰的溝通管道，有效分享訊息，了解問題所在並合作解決。

被問及中國領導人習近平看法時，賴清德說，不想成為敵人，可以做朋友，且樂見中國和台灣一樣享有民主和自由。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，賴清德一路走來，台獨路徑軌跡既明確又深刻，很難讓國際及台灣人民放心，如今又為了選舉，頻頻修正說法，不僅是欲蓋彌彰，更凸顯自相矛盾與錯亂的立場，這位「台獨金孫」恐怕難以令人信服，且賴清德所謂的維持現狀，其實是台海兵凶戰危的狀態。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚批評，賴清德利用過境「竄美」，鼓噪「台獨」分裂謬論，賴是不折不扣的「台獨」工作者、徹頭徹尾的麻煩製造者。