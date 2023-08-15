賴愈來愈「不獨」？獨派：當選之後 再擺脫一中憲法

彭博新聞刊登民進黨總統參選人賴清德專訪，內容提及沒有所謂的獨立路徑，現在的國名，憲法上的名字就是中華民國，沒有另外更改國家名字的情況等。獨派社團多表達台獨是需要時間進程的志業，可以理解賴清德現階段的論述內容；一位綠營本土派人士甚至直言，獨派大老辜寬敏之後，已無台獨基本教義派明顯勢力，深綠對賴的壓力弱化不少。

台灣社社長張葉森表示，台灣要能獨立固然是最終目標，但能和世界上其他民主國家走在同一陣線，這是更為重要的實質面，目前台灣已經實際達到了這點，難能可貴，現階段國家名稱更改與否，並非是最重要的事情，可以理解賴清德此番論述的用意，因為能務實地參與和其他民主國家交流，更有意義。

台教會會長陳俐甫指出，賴清德不只是台獨的同志，也是民進黨提名的總統參選人同志，現階段在大選年，最重要的還是要能勝選，避免讓其他親中勢力的總統參選人當選，因此賴清德在接受外媒專訪的說法，並沒有出乎意料，且身邊的獨派團體也多認為，這是務實的表現。

陳俐甫表示，台獨賴清德在競選總統期間，勢必要能承繼蔡英文總統四年前的八一七萬票支持者，才能有好的氣勢順利當選；若當選之後，獨派才會希望賴能在第一任期內，完成諸如修憲等工程，建立真正屬於台灣二千三百萬人的憲法，擺脫原來的一中憲法。

關於賴清德稱不會更改國名，陳俐甫指出，更改國名是台獨的必要條件，但不是充分條件，光改國名是沒有用的，台獨是個要分階段的漫長進程，這幾年來獨派確實不滿意蔡英文總統任內諸多作為，但要解決此問題，並非是這次總統大選拉賴清德下馬，相反地，唯有不親中的賴清德選上總統，才有推展台獨工作的空間。

東華大學教授施正鋒表示，蔡英文四年前選戰主打的是「抗中保台」，賴清德現在明顯往中間修正，要搶淺綠的票，意即深綠族群就交給就蔡總統去顧了；賴清德如此越來越不台獨的說法，獨派既然能埋單，顯示出的是在許多自詡獨派的觀點裡，「能拉下國民黨就叫做獨派了」，但在真正有理想的獨派看來，賴清德接受專訪所談論的內容，顯然是不符合深綠價值的。