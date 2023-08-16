新聞眼／賴清德修正論述 理念擺一邊

兩波專訪在副總統賴清德出訪前後曝光，無論國內媒體三立電視或美國媒體彭博，都企圖要賴清德說清楚他一向自豪的台獨立場。想贏得總統的賴清德很清楚，面對華府和北京，堅持台獨主張最終只會推車撞壁，兩面不討好。因此，他在這兩次專訪選擇了修正路線，用「獨台」的話術包裝迴避「台獨」；理念擺一邊，以勝選為優先考量。

賴清德任行政院長時在立法院宣稱自己是主張台灣獨立的政治工作者，也是務實的台獨主義者，因此確立了「台獨金孫」的稱號與地位，卻也成為他爭取總統大位過程極難甩開的包袱。因此，賴在第二度爭取代表民進黨競選總統後，採取了修正路線，並奉行他曾想取而代之的蔡英文總統路線。

民進黨從黨外到建黨的台獨神主牌，最初是以台灣人為主體，以台灣為國名的獨立；時至今日，許多獨立建國派依然秉持這項信仰。

李登輝總統一九九五年訪美期間，拋出「中華民國在台灣」，以地理角度詮釋國家定位，一九九九年更以「特殊國與國關係」切割兩岸；陳水扁在二○○三年以「中華民國是台灣」對國際發聲。蔡英文總統以「中華民國（台灣）」，利用現有國號「中華民國」包裝「台灣已是獨立國家」，是借殻上市的「獨台」做法。

賴清德此時的台獨，更像是定義主權現狀，而非主張，也迴避訪問者問他「是否追求獨立」的問題；當訪問者追問賴清德的獨立藍圖時，他回說，沒有獨立路徑，因為台灣已經是主權獨立的國家。當年盛讚賴清德是誠實面對自己政治主張、不掩飾的民進黨立委，怎麼看待現在的賴清德？

除了用獨台包裝台獨，賴清德還透過「國際紅線就是台灣紅線，也是我的紅線」，企圖把台灣問題國際化，這也是李登輝以來歷任總統的做法。

說穿了，賴清德把過去一路以來修正的說法，用面對面接受挑戰的方式說出來。賴的台獨修正路線論述，在總統選舉前看來大致底定。但選民更想問：維持現狀和追求台灣獨立，在賴清德心中孰輕孰重？