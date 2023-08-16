獨派：賴清德當選 台獨才有空間

將代表民進黨角逐明年總統大位的副總統賴清德，他接受外媒專訪提及沒有所謂的獨立路徑，現在的國名憲法上就是中華民國，沒有另外更改國家名字的情況。獨派人士表示，台獨是需要時間進程的志業，能理解賴清德現階段的論述內容；一位綠營本土派人士則說，獨派大老辜寬敏之後，已無台獨基本教義派明顯勢力，深綠對賴的壓力弱化不少。

台灣社社長張葉森表示，台灣要能獨立固然是最終目標，但與世界民主國家走在同一陣線，這是更為重要的實質面，目前台灣已經實際達到這點，現階段國家名稱更改與否，並非是最重要的事情，可以理解賴清德此番論述的用意，因為能務實參與和其他民主國家交流，更有意義。

台教會會長陳俐甫指出，現階段是大選年，最重要是能勝選，避免讓親中勢力的總統參選人當選，賴清德的說法，並未出乎意料，且身邊的獨派團體也多認為，這是務實的表現。

陳俐甫表示，賴清德在競選期間，勢必要能繼承蔡英文總統四年前的八一七萬票支持者，才能順利當選；若當選後，獨派才會希望賴能在第一任期內，完成諸如修憲等工程，建立真正屬於台灣二千三百萬人的憲法，擺脫原來的一中憲法。

關於賴清德稱不會更改國名，陳俐甫指出，更改國名是台獨的必要條件，但不是充分條件，台獨是個要分階段的漫長進程，這幾年來獨派確實不滿意蔡英文總統任內諸多作為，但要解決此問題，並非是這次總統大選拉賴清德下馬，相反地，唯有不親中的賴清德選上總統，才有推展台獨工作的空間。

東華大學教授施正鋒表示，蔡英文四年前選戰主打的是「抗中保台」，賴清德現在明顯往中間修正，要搶淺綠的票，意即深綠族群就交給就蔡總統去顧；賴清德愈來愈不台獨的說法，獨派既然能埋單，顯示出的是在許多自詡獨派的觀點裡，「能拉下國民黨就叫做獨派了」，但在真正有理想的獨派看來，賴清德所談論的內容，顯然是不符合深綠價值。