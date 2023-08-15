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影／高虹安遭貪汙罪起訴 郭董今跑台中隔空對她喊「這句話」
台北地檢署昨依貪汙治罪條例起訴新竹市長高虹安。鴻海集團創辦人郭台銘今南下台中大雅區與10多位里長閉門座談，談及高案，郭表示，在天壽宮王母娘娘前說話，人在做，天在看，並向高虹安喊話，「高虹安加油，為人民你要加油拚過去！」
郭台銘今天下午到大雅區天壽宮參香，由前市議員吳顯森、市議員吳呈賢、楊啟邦、國民黨中常委游家富等人作陪，現場數十名孩童獻上花束與圖畫，大喊「郭爺爺歡迎您」，郭也抱起一位小女童合影，相當熱鬧。
會後媒體聯訪，問及外界認為新竹市長高虹安犯後態度不佳，您怎麼看？郭台銘表示，在天壽宮王母娘娘面前，我們說話「人民心中自有一把尺」、「人在做，天在看」，他也隔空對高喊話，「高虹安加油，為人民你要加油拚過去！」，
媒體再問，由郭台銘創設的永齡基金會月付10萬元贊助高虹安，是作何使用？郭台銘說，永齡一直從事公益活動，「現在司法調查中，我無法說太多」。
聯訪再提，主流民意大聯盟造勢活動10場活動結束，要開始聯署嗎？郭台銘指出，他剛到大雅區跟里長座談，接著到天壽宮聽民意，他要走遍台灣很多偏鄉角落，聽聽主流民意是甚麼，再做最後決定。
媒體追問，副手人選有可能會是女性嗎？郭台銘說，先傾聽民意，民意聽完自然水到渠成，謝謝。隨後郭趕赴參加里長聯誼會晚宴。
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