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屏縣府7點聲明駁棒球場指控 王鴻薇：反擊弱到爆

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今天舉行記者會指出，前瞻建設2.0中，屏東縣國際棒球場統包工程，總開發經費25億8657萬1290元，根據屏東縣政府的財務評估報告，預估球場營運每年收入約為3939萬8千元，每年管理維護支出1367萬5千元，算下來也約要100年才能回本。記者胡經周／攝影
國民黨立委王鴻薇今天舉行記者會指出，前瞻建設2.0中，屏東縣國際棒球場統包工程，總開發經費25億8657萬1290元，根據屏東縣政府的財務評估報告，預估球場營運每年收入約為3939萬8千元，每年管理維護支出1367萬5千元，算下來也約要100年才能回本。記者胡經周／攝影

國民黨立委王鴻薇今早揭露屏東棒球場造價達25.8億元，且隆大建設獨董為中油前董事長陳金德，陳被認為是監察院長陳菊人馬，隆大與民進黨關係匪淺。屏東縣府發7點聲明駁斥，請王鴻薇放下傲慢，不要再用各種捏造的理由指著屏東人說，屏東不配擁有這些國家重大建設。王鴻薇則在臉書反批，屏東反擊弱到爆。

王鴻薇表示，早上她揭露屏東縣國際棒球場標案，除了本身財務可行性評估要一百年才能回本的荒謬以外，陳金德更是陳菊愛將，果不其然，屏東縣政府在她舉行記者會之前就先準備反擊，民進黨發言人也傾巢而出。對她所拿出來的資料，民進黨無法否認，只會用不能歧視屏東這類戰南北的話術，果然是反擊弱到爆。

王鴻薇指出，既然屏東縣政府打算裝睡，她就再揭發更多，各位恐怕不知道，隆大營建雖然在新聞稿說自己過去沒碰過公共工程，但翻開紀錄，2005年高雄捷運施工坍塌，承包商就是隆大，還讓當時讓技術顧問，日商前田營造及三信工程認為信譽受損，簡直丟臉到日本去。至於攤開隆大的政治獻金紀錄，那也果真是一片綠油油。

王鴻薇強調，屏東人當然應該得到應有的建設，但當民進黨拿著民脂民膏，難道不應該用錢用在刀口上。正如非核家園，表面理由冠冕堂皇，結果是民進黨賺飽，台電跌倒。監督就是歧視嗎？真的笑死人的邏輯。只有民進黨敢講，到底有多少不可告人，才這樣害怕監督。

屏東縣政府 民進黨 王鴻薇 陳金德

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