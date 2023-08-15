屏東國際棒球場25億 綠議員：北市國小活動中心預算22億

國民黨籍台北市立委王鴻薇今開記者會，屏東國際棒球場花費25億元，獨厚菊系廠商。屏東縣立國際棒球場議題在地方引起熱議。民進黨屏東縣議員梁育慈批，忍無可忍，王鴻薇選區內的台北市西松國小新建活動中心就要22億元，善良的屏東人不會去質疑經費必要與否，「因為我們知道建設發展不分都市鄉下，只要地方有需要，該做就要做」。

「請問王鴻薇要消費屏東到什麼程度才肯罷休？」梁育慈說，台北市坐擁首都資源，統籌分配款全台之冠，集國家各項重大建設於一身，民眾都知道台北是國家重鎮、首都發展之必須，台北捷運開通20幾年來，運輸本業到現在每年平均虧損超過13億，從來沒人質疑不應蓋捷運，因為這是基礎建設。

梁育慈說，隨便查一下台北市的公共工程預算，王委員的選區內台北市西松國小新建活動中心22億元，善良的屏東人不會去質疑這個經費的必要與否，建設發展不分都市鄉下，只要地方有需要，該做就要做。

梁育慈感嘆，她從台北市返鄉參政，深刻感受到資源差距與相對剝奪感。屏東縣政府財政預算少，極度缺乏基礎公共建設地方，前瞻計畫當然要拚了命的提案爭取，過去幾年也因前瞻讓整個城市的面貌煥然一新，鄉親們更期待接下來的高鐵特區、運動園區為屏東帶來蛻變的機會。

梁育慈說，這兩年因疫情原物料飆漲成本大幅提高這是大家都知道的事實，國際棒球場也不例外，歷經四次流標第五次才順利發包，台北的立委應該很難想像南部地區甚至有公共工程市場供需失衡及量能不足的問題，光憑數據就從台北看天下根本是以管窺天。

「難道我們屏東人就只能站尾包衰？」梁育慈感嘆，舊的屏東縣立棒球場已有47年歷史，早已破舊不堪。早年南美和北華興，屏東數十年來在艱困環境下培育了多少棒球好手，為國爭光，難道不值得爭取一座國際棒球場？屏東人爭取最基礎的公共建設為何就要承受這些罵名？拜託王鴻薇委員停止消費屏東，屏東不是讓你拿來政治操作的工具。