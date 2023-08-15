綠稱特別預算舉債不等於國債 藍批：卡刷爆還要民感謝

蔡英文總統強調上任舉債僅4350億元，「沒有債留子孫」。國民黨立法院黨團今批評表示，特別預算扣掉歲計賸餘要舉債約2.2兆元，不僅有些是到下屆政府才執行的「債留子孫」，民進黨還稱「特別預算舉債不等於國債」，根本是話術和騙術。國民黨立委陳以信則批，政府就像刷爆了信用卡，還說財政紀律好，要人民感謝它。

國民黨立法院黨團今在立院舉行記者會，總召曾銘宗表示，蔡政府任內編列13項特別預算共2兆4966億元，其中舉債約2.2兆元，但民進黨竟在臉書說「特別預算舉債不等於國債」，難道民進黨沒有財政專業嗎？還是特別預算是民進黨、跟黨主席賴清德自己發的債務？

曾銘宗指出，特別預算內包含新式戰機、海空戰力提升、前瞻建設等，要舉債的執行年度都到下屆政府，最遠到2026年，不但債留子孫，還債留下任政府「蔡政府請客、下任政府埋單」。

國民黨立委賴士葆指出，綠營「特別預算舉債不等於國債」說法，可能是在指特別預算依據法規規定，不用算入舉債上限，凸顯特別預算常態化問題，但蔡英文總統稱任內只舉債4350億元「還是硬拗」，因他發現蔡政府的計債方式是以決算為單位，也就是錢用了，但要等到審計部辦決算，才把債算進去。

賴士葆批評，等到審計部決算，可能都要一兩年後，過去沒有人這樣計算債務，也造成錢付了，因為還沒決算所以不列入，蔡政府就是玩數字遊戲欺騙百姓。

賴士葆也指出，除兩兆兩千億元的特別預算舉債，中央和地方政府加起來的潛藏債務高達18兆6126億元，包括中油近兩年虧損2400多億元、台電近兩年則虧4000多億元等，台電電價比發電成本低，每賣一度電就虧1.1737元，近兩年光撥補台電就達2000億元，且加上勞保破洞歷年都撥補數百億元、今年1000億元，都是全民埋單的潛藏債務。