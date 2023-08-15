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參加活動模擬立法院 侯友宜承諾當選到立院報告

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，青年是國家的重要力量，會和所有青年朋友一起努力，未來當選後，一定會履行承諾，依憲法到立法院向代表民意的國會進行國情咨文報告。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，青年是國家的重要力量，會和所有青年朋友一起努力，未來當選後，一定會履行承諾，依憲法到立法院向代表民意的國會進行國情咨文報告。記者張睿廷／攝影

國民黨總統參選人侯友宜與國民黨主席朱立倫，今天到立法院參加國民黨青年團主辦的「模擬立法院」營隊開幕，與100多位青年互動交流。侯友宜表示，青年是國家重要力量，會和所有青年朋友一起努力，未來當選後，一定會履行承諾，依憲法到立法院向代表民意的國會，進行國情咨文報告。

侯友宜說，他20年多前就在立法院備詢，主要是在內政委員會，當時認為備詢是責任及態度的展現，必須要誠懇實在的回應所有立委的各種問題，接受國民黨徵召為總統參選人時，第一項政見就是按照中華民國憲法，到立法院向立委國情咨文報告。期待未來如果有機會，當在座的學員成為立委時，聽聽他將為全民做什麼事。

侯友宜指出，青年能夠參與公共政策，是國家未來最重要的一個方向，青年政策最重要的核心思維，是永遠有青年政策，也沒有一件是永遠的青年政策。政府有責任隨著時代環境的改變，不斷地調整對青年政策的步伐，為大家解決不同挑戰，如當前科技創新，教育國際接軌、產學落差、生育托育、居住正義等，面對新的社會結構，協助青年解決許多相應而生的問題。

侯友宜說，相當開心看到學員四天營隊，將關心四個國家面臨的重要法案，包括攸關多元族群融合發展國家語言的發展法，反歧視的平等法，經濟環保相互拉扯的礦業法，以及與國家安全息息相關的全民防衛動員法。期待大家不只對議題本身有所收穫，更藉由與同儕間思辨討論的過程中，相互成長。

侯友宜表示，政府必須營造讓青年好好發展的環境，讓青年成為我們國家最重要一個力量，他會和所有青年朋友一起努力，共同為國家肩負起更重要的責任跟使命。

國民黨總統參選人侯友宜與國民黨主席朱立倫，今日至立法院參加由國民黨青年團主辦的「模擬立法院」營隊開幕式，與100多位「青年立法委員」互動交流。記者張睿廷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜與國民黨主席朱立倫，今日至立法院參加由國民黨青年團主辦的「模擬立法院」營隊開幕式，與100多位「青年立法委員」互動交流。記者張睿廷／攝影

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜

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