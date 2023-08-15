郭台銘拋打造關渡AI科技谷 蔣萬安曝市府也有國土討論

關渡平原未來該如何發展，引發熱議。鴻海創辦人郭台銘自前再度拋出關渡平原打造成「AI科技谷」。台北市長蔣萬安今天表示，北市府本月也有針對相關國土計畫開會討論，其實周邊包括北士科、社子島等開發計畫逐步形成，接下來希望能朝環境永續、因應氣候變遷等，與中央好好溝通，朝這個方向大家一起討論關渡平原的未來開發，後續會持續聽各方建議與看法。

媒體追問，是否認為郭台銘提出的AI科技谷行否？蔣萬安表示，當然這需要相關程序，因為現在是都市計畫農業區，這部分大家持續討論，當然也需要中央一起合作，確定未來方向如何，還要進行相關程序。

蔣萬安今天上午出席「看見台灣」10周年攝影巡迴展開展記者會，媒體問及郭台銘拋初關渡平原打造成AI科技谷，蔣萬安說，其實市府都有開會討論，8月10日也針對關渡平原相關的國土計畫審議會召開第二次會議，而且當天會議，大家也踴躍表達意見交換看法，接下來也會將相關結論送到內政部審議，當然接下來希望能朝環境永續、因應氣候變遷等，與中央好好溝通，後續也都會持續聽各方建議與看法。

民進黨立委吳思瑤日前也在臉書提到，過去歷任台北市長對關渡平關的規畫，但卻都沒有成真，並且嗆「關渡平原種稻米，沒種芭樂，不要再來開芭樂票！」因為每次市長、總統選舉總有人大開支票，沒有一次例外，關渡平原一再被政治消費，北投鄉親永遠在期待落空。

吳思瑤說，1992黃大洲市長，最初規畫大巨蛋在關渡平原；2008年馬英九以市長身分參選總統，先規畫將關渡平原作為爭取舉辦花博的預定地，再提出當選後要將總統府遷至關渡平原；丁守中幾度參選台北市長，說法也一變再變。曾經說規劃關渡平原作為「台北的富良野」，2018再提出要在「關渡平原引進環球影城」；至於柯文哲的接班人黃珊珊2022參選市長，柯文哲、黃珊珊則對關渡平原的規畫是作為爭取2038亞運的體育主題園區。