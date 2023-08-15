賴品妤父開綠能公司引議 朱立倫：民進黨是反核挺荷包

民進黨立委賴品妤父親賴勁麟是綠能企業董事長，遭質疑民進黨反核是為了發大財。國民黨主席朱立倫說，有許多人在講一句話，民進黨不是在挺綠能，而是在挺綠營的荷包，挺綠能來反核。

朱立倫指出，首先，這對綠能相當不公平，民進黨把此當成他們的禁臠、當成小金庫，眾人皆知，從這次可以看到，前立委賴勁麟一個人身兼18家綠能相關企業，不管他是大股東或是大門神，都是代表綠營在這一塊，已經把所謂的綠能變成，只有民進黨能，別人不能，變成綠營的大金庫，這也是綠營講的話，大家都不相信的最重要原因。這根本是為了私人口袋，為了個人利益來反核。

朱立倫說，國民黨是了全民，至少首先台灣要有電，第二要減少空汙，最重要的台灣要有國家安全。他每次接見外賓，外國人都相當不了解，民進黨怎麼會連國際知道的常識都沒有，最近大家可能就比較理解，發現這些可能跟他們的政治金庫有關係，跟民進黨資源有關係。