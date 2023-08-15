朱立倫聲援高虹安？ 游淑慧：應幫理不幫親 不然就不說話

新竹市長高虹安任職立委期間涉嫌詐領助理費，台北地檢署依貪污罪起訴高虹安及助理共5人，國民黨主席朱立倫表示「我相信法律一定要還給高虹安清白」，引發外界解讀朱立倫聲援高虹安。國民黨大同士林參選人游淑慧今天接受媒體人康仁俊專訪時說，這件事她認為黨的態度應該要「幫理不幫親、要不就是不要說話」。

游淑慧說，她認為國民黨不需要去碰這個，她認為高虹安的議題只有兩方態度，一個是司法的態度，一個是民眾黨的態度。國民黨最友善的方法就是不回應、不落井下石。

對於高虹安的涉領助理費案，游淑慧說，這個國家還是有一套公平正義與司法，這是每個黨都要遵守，如果司法需要改革，也是事後的事情。游認為，朱主席對這件事的態度應該就是政治語言，她認為，最友善的方法應該就是不回應，不落井下石，因為她也真的不認識高虹安。

游淑慧也分析，高虹安這件事件對2024總統大選影響很小，因會變成「信者恆信」，因為所有得司法案件到選舉年都會變成「各說各話」，她認為整個事件應該不會影響2024大選太大。